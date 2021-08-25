Путин объявил благодарность «Союзмультфильму»

Коллективу киностудии «Союзмультфильм» объявлена благодарность за заслуги в развитии культуры, говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем указано, что благодарность объявлена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает ТАСС.

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева сообщила, что «Союзмультфильм», которому в 2021 году «исполнилось 85 лет», «искренне рад признанию на таком высоком уровне». По ее словам, студия «бережно хранит богатые традиции» и «непрерывно развивается». Слащева заявила, что ежедневно «рождаются новые мультфильмы, герои и даже целые мультвселенные». По ее словам, «Союзмультфильм» – это уникальное явление, «мало где в мире было создано такое количество мультфильмов в самых различных стилях и техниках».

Напомним, в 2017 году у «Союзмультфильма» появилось новая команда руководителей, был перезапущен производственный цех. С тех пор студия вышла в лидеры по производству анимационного контента в стране. Всего с 1936 года, когда «Союзмультфильм» был создан, он произвел свыше 1,5 тыс. мультфильмов. В последние годы «Союзмультфильм» занялся перезапуском известных мультфильмов: «Возвращение в Простоквашино», «Ну, погоди!», «Умка».