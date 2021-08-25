 

Путин объявил благодарность «Союзмультфильму»

25.08.2021, 22:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коллективу киностудии «Союзмультфильм» объявлена благодарность за заслуги в развитии культуры, говорится в распоряжении президента РФ Владимира Путина.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В нем указано, что благодарность объявлена «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает ТАСС.

Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева сообщила, что «Союзмультфильм», которому в 2021 году «исполнилось 85 лет», «искренне рад признанию на таком высоком уровне». По ее словам, студия «бережно хранит богатые традиции» и «непрерывно развивается». Слащева заявила, что ежедневно «рождаются новые мультфильмы, герои и даже целые мультвселенные». По ее словам, «Союзмультфильм» – это уникальное явление, «мало где в мире было создано такое количество мультфильмов в самых различных стилях и техниках».

Напомним, в 2017 году у «Союзмультфильма» появилось новая команда руководителей, был перезапущен производственный цех. С тех пор студия вышла в лидеры по производству анимационного контента в стране. Всего с 1936 года, когда «Союзмультфильм» был создан, он произвел свыше 1,5 тыс. мультфильмов. В последние годы «Союзмультфильм» занялся перезапуском известных мультфильмов: «Возвращение в Простоквашино», «Ну, погоди!», «Умка».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Двадцатикратные! “Бавария” стала обладателем Кубка Германии

25.12 / Пугачева и Ефремов стали лидерами по упоминаниям в СМИ в 2020 году

04.02 / Россияне стали вдвое меньше пользоваться наличными

06.06 / Отсутствие чётких выводов разведки по НЛО оставит у общественности больше вопросов, чем ответов

07.06 / Бренд Ford представит недорогой компактный пикап Maverick 2022 года

22.11 / Макрон исключил возможность отмены карантина во Франции

11.07 / В этом году с самыми масштабными учениями в Европе у США не задалось — уже планируют на следующий, но скромнее

23.06 / Турция не захотела выводить военных из Ливии

06.02 / МИД оценил попытки представителя ООН вмешаться в дела Боснии

03.07 / Редакция «Ведомостей» выдвинула ряд требований новому издателю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика