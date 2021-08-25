Тем, кто не верит, рассчитаем калории на пальцах: полезные продукты, которые на самом деле мешают похудеть

Все мы жертвы рекламы, особенно той, которая обещает чудесное похудение без особых усилий. Часто некоторые продукты мы наделяем волшебными свойствами: мол, благодаря этому мы лучше похудеем, этот расщепляет жир, а этот полезнее всех остальных. Но это не совсем так. Итак, давайте же проверим наши холодильники и шкафы и узнаем, что действительно замедляет процесс похудения.

Сыр

Твердый сыр – продукт очень калорийный, может содержать до 50% жира, а средняя калорийность составляет 340-380 ккал на 100 грамм продукта. Постарайтесь ограничиться 100 граммами сыра в неделю и отдать предпочтение продукту из козьего молока.

Сухофрукты

Сухофрукты иногда называют «природными конфетами». Хотя это вполне натуральная пища, она содержит больше калорий, чем обычные фрукты. Давайте возьмем все антиоксиданты и питательные вещества из нескольких порций фруктов и уменьшим их до размера крошечной закуски. Звучит здорово, правда? Проблема в том, что в составе сухофруктов много сахара. Две столовые ложки изюма содержат столько же калорий, что и целая чашка малины или клубники. Многие диетологи не рекомендуют в качестве перекуса просто сушеные фрукты. С ними легко переборщить и съесть больше запланированного!

Орехи

Орехи – очень полезная закуска, они хорошо влияют на сердце, улучшают концентрацию внимания, очень калорийны и, как и в предыдущем случае, очень легко переборщить с количеством поглощенных калорий. В 30 граммах орехов содержится около 135 калорий. Они богаты жирами, поэтому важно ограничить в своем рационе количество этого продукта.

Семена

Многие люди, соблюдающие диету, часто задаются вопросом о том, поправятся ли они от семян. У диетологов на этот счет неоднозначное мнение, ведь семена, с одной стороны, выполняют энергетическую функцию, с другой – способствуют набору веса. Чтобы поддерживать стройную красивую фигуру, необходимо ограничивать их употребление. Ведь любое семя считается калорийным продуктом. Невозможно поправиться от семян, если употреблять их всего 20 граммов в день, и лучше – не на ночь.

Йогурт

Не все йогурты полезны для организма. Даже те, на упаковке которых написано «легкий» или «диетический». Всегда обращайте внимание на калорийность и количество сахара в таких продуктах. Как правило, оба зашкаливают. Фруктовые йогурты не содержат слишком много фруктов. Часто их «фруктовый вкус» сводится к красителю, искусственному ароматизатору и высокому содержанию сахара. Например, 200 мл черничного йогурта содержит около 16 граммов сахара, что составляет половину рекомендуемой ежедневной дозы. В идеале вам следует выбрать простой йогурт и добавить в него свежие фрукты.

Тофу

Тофу содержит всего 60 калорий на 100 грамм, но имеет секретное свойство: он, подобно губке, поглощает все жиры из всех продуктов, которые вы едите. Причем жир усваивается медленно, чтобы все хорошо отложилось на фигуре. Поэтому не стоит употреблять этот продукт вместе с жирной пищей.

Заправки для салатов

Заправки для салатов, которые подают в заведениях общепита, часто содержат больше калорий, чем целый салат! Всегда заказывайте соусы отдельно и добавляйте их сами в небольшом количестве.

Фруктовые соки

Многих может удивить тот факт, что фруктовые соки представляют большую опасность для нашей фигуры, чем красочные газированные напитки, хотя такие напитки вообще не рекомендуются! Конечно, речь идет о магазинных соках, потому что они очень сильно подслащиваются в процессе производства. Экзотические соки могут шокировать своей калорийностью. Например, в стакане ананасового сока около 120 ккал, персикового сока – около 140 ккал, а бананового сока – целых 200 ккал. Для сравнения, в стакане Coca Cola, Fanta или Sprite примерно 70 ккал, а в стакане энергетического напитка, такого как Red Bul, примерно 115 ккал.

Мы ошибаемся, полагая, что только еда делает нас толстыми. Между тем жидкие калории – это тоже калории.

Мы не призываем вас навсегда отказываться от этих продуктов. Но если вы пытаетесь похудеть и тщательно считаете калории, не злоупотребляйте данными псевдодиетическими продуктами.