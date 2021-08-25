Мнение: Путин чиновникам разрешил ….

… иметь паспорт не только России, но и другой страны. Правда в путинском указе есть оговорка,что чиновник может быть гражданином России и другой страны, если избавиться от второго паспорта «невозможно».

Дословно. «Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность…».

В указе нет разъяснения, что такое«независящие от чиновника причины». Но есть призыв «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства». Так это любой чиновник с двойным гражданством скажет, что он принял все возможные меры, но, увы, не смог избавиться от второго паспорта…

Верить на слово? А как еще? Презумпцию честности чиновников никто не отменял…

Но от путинского указа все-равно дурно пахнет. Давно ли приняли поправки в новую конституцию? А когда агитировали за поправки, активно педалировался запрет на иностранное гражданство для госслужащих. И в апреле 2020 года Госдума приняла закон, устанавливающий ограничения «для замещения государственных и муниципальных должностей <…> и иных должностей в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство».

Что же это получается? Путин опасается, что если запретить чиновникам двойное гражданство, то Россия может остаться без чиновников? Получается, что гарант конституции поправил поправленную конституцию?

Фотография отсюда

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