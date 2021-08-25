Мнение: О шоковом предвыборном подарке Путина

Я пахал, как раб на галерах, я устал, я ухожу ©

Ну, признайтесь честно, ждали таких или примерно таких слов от нынешнего Национального Лидера™? Давно ждали? С нетерпением?

Что ж, ожидания оправдываются… далеко не всегда. Увы. И вот именно этого или подобного заявления от первого лица придётся ещё подождать. Такого подарка электорату к предстоящим парламентским выборам он не сделал. И вряд ли сделает: зачем? За последние 100+ лет российской истории только два её правителя, Николай Романов и Борис Ельцин, подали прошения об отставке. И оба горько сожалели постфактум.

Хотя не менее шокирующий подарок в канун общероссийских парламентских выборов всё же будет.

Спойлер. Сейчас пойдёт тяжёлая тема, которую приличные и воспитанные люди стараются избегать в цивилизованном обществе.

Так что особо впечатлительным лучше дальше не читать.

Но если уж читать, то исключительно без претензий, на свой страх и #риск.

А теперь – сразу с главного.

В России – стране с обилием «лесов, полей и рек» – умерших граждан определённых категорий вскоре станут хоронить в картонных гробах. Традиционные деревянные станут их родственникам не по карману. Потому что #цены на ритуальные принадлежности выросли в России на 20-30% всего за месяц.

Картонные гробы уже были опробованы в Крыму. В маркетинговых целях их назвали экологичными. И это лишь начало.

Производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30–60%, сообщил на днях «КоммерсантЪ». По его данным, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба без обивки и прочего не превышала 7 тыс. руб., то с августа — уже 9,2 тыс. руб. Более дорогие образцы подорожали с 15 тыс. руб. до 20–25 тыс. руб. Такое заметное повышение происходит впервые за десять лет

Хуже того, дорожает и всё остальное. Только за месяц деревянные кресты выросли в цене на 20%, а металлические оградки для могил — в 2,5 раза. Опять же, это шоковое повышение многие эксперты считают не последним.

Представители ритуального бизнеса говорят, что всему виной рост мировых цен на древесину и металлы, а также протокольное поручение президента России Владимира Путина. Который почти год назад поручил правительству ввести полный запрет с 1 января 2022 года на вывоз из РФ необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. А бюджетные гробы делают как раз из сосновых досок. Цена на них выросла в России с 9,5 тыс. руб. до 19 тыс. руб. за 1 куб. м.

Впрочем, здесь ритуальщики лукавят минимум дважды. Во-первых, на #экспорт идёт обрезная доска 0-го сорта (высшего), а гробы изготавливаются из продукции 3-4 сорта (низших). На них и цены сильно ниже, и рост их не так заметен.

Во-вторых, текущий всплеск мировых цен на пиломатериалы оказался краткосрочным, хотя и резким. Сейчас всё вернулось к доковидным уровням. И не знать этого профессионалы не могут.

То есть, на самом деле налицо попытка вытянуть из карманов россиян побольше за то же самое. И возникает резонный вопрос: почему вдруг сейчас?

Тут мы вынужденно ступаем на зыбкую тропу предположений. По мнению людей сведущих, ритуальный #бизнес в России весь крышуется местными УФСБ. В Москве, например, называется фамилия одного известного генерала ФСБ, якобы подмявшего под себя и частные похоронные агентства, и ГБУ «Ритуал». То есть, ценовая политика похоронщиков диктуется сверху.

Тут, конечно, впору задаться вопросом, чего ради Владимир #Путин так натягивает свой же ядерный электорат прямо в канун выборов. Ведь понятно, что картонные гробы – прежде всего адресованы пенсионерам. С чего бы вдруг те продолжили поддерживать вождя™ и его партию на выборах, ведь обещанные 10-15 тыс. руб. даже не покроют текущего удорожания ритуальных услуг?

И вот ещё вопрос. Что такого знают «большие шишки» из ФСБ, почему они так спешат отжать досуха крышуемый, но вполне рабочий в текущей ситуации #бизнес?

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