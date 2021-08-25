Стоимость трех суперкомпьютерных центров Сибири составляет 5,9 млрд рублей

Эксперты оценили стоимость суперкомпьютерных центров Сибири, которые расположены в Новосибирске, Томске и Омске. Речь идет о гигантской сумме в 5,9 миллиарда рублей. Кстати, здесь еще и не учтена стоимость оптоволокна. Там также были немалые затрате, отмечают специалисты.

Договор о создании первого узла национальной компьютерной сети подписан еще год назад. А недавно во время проведения форума «Армия-2021» объявили о том, какой будет конфигурация сети, в какие сроки можно реализовать проект и пояснили прочие нюансы.

По предварительным данным центры можно будет запустить уже в 2023 году. К их созданию подключены лучшие российские научные учреждения. О ходе реализации компетентные лица обещали периодически сообщать.