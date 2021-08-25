 

Ученые связали плохое обоняние с уровнем холестерина в крови

25.08.2021, 21:58, Разное
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Члены международной группы ученых инициировали проведение исследования, которое доказало связь между плохим обонянием и уровнем холестерина в крови. Высокий показатель этого вредного вещества называют «тихим убийцей», так как у него практически нет заметных симптомов.
Ученые дали заполнить анкету более 10 тысячам мужчин, проживающих в Китае, а также 2 тысячам женщин. Испытуемых разделили на три группы в зависимости от того, какое было качество и количество дисфункции. При этом исследователи учли пол и возраст респондентов, их профессию, наличие вредных привычек, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. Кроме этого, во внимание принимались возможные травмы головы и онкологические заболевания.

В процессе исследования стало ясно, что распространенность обонятельной дисфункции составила 2,4% для мужчин и 1,2% – для женщин. Такие нарушения были связаны с высоким содержанием в крови холестерина.

По словам диетолога Дюрдане Кескинера, снизить показатель «плохого» вредного вещества можно, если заниматься физкультурой. Также он посоветовал воздержаться от употребления жареных продуктов, фастфуда и пить побольше воды.

Источник: 360tv.ru



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