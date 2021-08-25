 

Психолог Дандар считает, что Пугачева счастлива в браке с Галкиным

25.08.2021, 21:58, Разное
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После того, как критик Сергей Соседов поставил под сомнение «семейную идиллию» Максима Галкина и Примадонны, об их союзе высказалась психолог Ольга Дандар. По словам специалиста, Алла Пугачева действительно счастлива в браке с юмористом.
Сергей Соседов заявил, что сейчас певица производит впечатление «больной, старой и уставшей женщины». Ему кажется, что Максим Галкин из всех сил старается показать, что у них все хорошо, но это не так. Кроме этого, музыкальный критик считает, то Алла Пугачева когда-то действительно была прекрасной артисткой, но это уже в прошлом.

Со словами Сергея Соседова не может согласиться психолог Ольга Дандар. Она не видит малейших признаков того, что знаменитая пара может быть несчастлива в браке. Специалист убеждена, что Примадонна сейчас умиротворена и демонстрирует истинные эмоции. То, что она с Максимом Галкиным гармоничная пара, это факт. По словам психолога, в жизни звезды были и слава, и признание, и материальная независимость, и мужчины. На данный момент она вправе делать все, что хочет, так как заслужила это. Ольга Дандар уверенна, что жалеть Алле Пугачевой не о чем, потому что у нее была насыщенная жизнь и яркая карьера.



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