Мнение: Красное поле в письмах

При разборе писем мы пытаемся увидеть несколько главных шагов, которые авторы должны сделать для успешного выхода из проблемной ситуации.

Чтобы увидеть эти шаги, надо точно определить КП, красное поле, упрощенно говоря – область прав.

Большинство людей, говоря о правах, представляют себе не территорию, а что-то вроде томика расширенной Конституции, который они в случае чего достанут и будут им бить партнера по голове.

То есть люди думают, что у них есть право на уважение, на любовь, на понимание, плюс на все обещанное партнером, что удалось вытянуть щипцами. И вот за эти права надо воевать с помощью скалок. Если хоть раз согласишься и уступишь, пиши пропало.

Мы рассматриваем область прав как кусок территории, в котором человек может делать полезные ему ходы.

Проще всего это представить на примере игрового поля, в Го, домино, шашках, шахматах и т.д.

Вот здесь, например, у белых много КП, а у черных почти уже нет.

У черного короля нет поддержки, нет пространства для ходов, нет ничего. КП нет, есть только серое и черное поля.

К счастью в неигровом поле существует такое счастливое обстоятельство как время.

"Время моет поле", помните?

КП – это реальный объем территории, клеток для ходов, но не абы каких, а тех, которые увеличат вашу территорию, увеличат КП.

Вот в игре в Го, например, говорят о дыхании, о спонтанности, о свободе, когда у фигуры (группы камней) есть КП.

Вот на этой картинке у черной фигуры в углу КП уже нет. Ее зажали и окружили белые:

Вы можете быть хорошим игроком в Го или в шахматы, но разбираться в поле отношений это вам никак не поможет, если вы не видите никаких параллелей.

То есть вы можете играть в любые стартегические игры, если хотите, но для рыбалки это почти все равно.

Для рыбалки вы должны видеть поле отношений, а для начала понимать, из чего оно состоит.

Формула красного поля: КП = СЗ + n(ОЗ)

Где СЗ – это ваша значимость для партнера, а n(ОЗ) – ваши вложения в общее дело, в общее благополучие.

Почему КП зависит именно от этого, а больше ни от чего?

Потому что пространство шагов, которое у вас есть в отношениях, это та территория, которую партнер вам открывает сам, спонтанно и с удовольствием.

Это и значит "открытые границы".

Представьте себе открытые клетки поля, которых становится тем больше, чем больше ваша значимость.

Это не то же самое, что в настольных играх, не насильственный принцип захвата, а спонтанный.

Когда в Го вы съедаете чужую фигуру, выглядит так, что вы делаете это насильно, навязываете свою власть.

В реальном поле вам спонтанно и с удовольствием отдают пространство, поскольку хотят больше близости, больше вашего присутствия.

И идеальная ситуация в поле, когда вы забираете много чужой территории и отдаете много своей.

В ресурсе любви это означает взаимную любовь и соединение в пару, в других ресурсах это тоже означает интеграцию и подключение ресурса, причем и других ресурсов тоже.

Если вы захватываете много чужой территории (то есть вам ее отдают), а своей территории не отдаете (не хотите, не любите человека), это будет растить вашу любовную ОЗ, но ваша интеграция в ресурс будет слабая, может даже начаться фрустрация ресурса из-за этого и деградация любовной ОЗ. Но это тоже отдельная тема.

Из описаний понятно, почему формула КП такова?

Что может заставить другого человека открывать вам клетки своего поля?

Ваша значимость для него и ваши полезные вложения, которые он ценит.

Значимость влияет на ценность вложений, а ценные вложения влияют на значимость, но все-таки две эти величины разделены, потому что они – не одно и то же.

Вот косяки, например, это отрицательная n(ОЗ), вы не вкладываетесь, а отбираете, ломаете что-то. И если косяк большой, он может обнулить КП даже при большой СЗ.

А сливы уменьшают СЗ. Если вы ведете себя жалко и некрасиво, ваша значимость сразу становится меньше. И это тоже уменьшает КП.

Пока мы застреваем вот на чем.

В письмах, где надо разобраться в стратегии (какие шаги сделать, чтобы улучшить ситуацию в отношениях), вы не можете увидеть КП.

Почему вчера, например, когда мы разбирали верную стратегию для мужчины (не автора письма, а героя), многие писали, что он должен еще раз предложить свою руку и сердце, сделать еще больше полезных вложений, постараться ублажить женщину, которая наговорила ему кучу злых слов. А другие считали, что он ничего не должен делать, просто тихонько ждать.

По сути вы предлагали ему слив и считали, что беременная автор смягчится в ответ на это.

От слива уменьшается СЗ, то есть плюс автора вырос бы, подрос бы ЗВ, она еще больше почувствовала бы себя "в клетке", стала бы тяготиться беременностью, раздражаться на мужчину, считать, что он мало старается для нее. Ребенок сам по себе ей не нужен, во всяком случае пока не родился, она соглашалась на ребенка, потому что хотела бы вместе с мужчиной, но если его значимость будет падать, она будет все больше сомневаться в материнстве.

То есть когда вы думаете, что "ради ребенка" он должен пониже нагнуться, результат будет противоположный, ее мотивация быть матерью снизится.

Пока вы вслепую пытаетесь нащупать, где правильный ход, и мечетесь в хаосе.

А вы должны научиться видеть КП.

Автор неодооценивает СЗ мужчины, плохо рефлексирует его значимость, и она преувеличивает свое n(ОЗ), ей кажется, что беременность – это огромная жертва и огромное вложение. Она еще не выносила этого ребенка, но уже считает, что мужчина должен ей почтение и благодарность. Его вложения она недооценивает, не видит, что его желание ребенка и его опека – это очень большое n(ОЗ). Его предложение заключить брак – тоже, даже если форма показалась ей недостаточно почтительной. Автор в гневе и в раздражении, потому что под ее короной картина выглядит следующим образом.

Ее КП было большим, а с момента беременности увеличилось до огромного. Так считает автор. А КП мужчины меньше, а из-за его неуважения к ее Работе стремительно сокращается от косяков. К тому же он не благодарит ее за подарок в виде беременности, то есть косячит еще.

Автор в гневе и чувствует свое право на пику. В ее искаженной картине мужчина обнаглел и его нужно наказать, чтобы он отрефлексировал ее значимость и осознал свои косяки. Тогда он придет с кольцом в зубах и будет просить ее стать его женой, обещая ей стать лучше.

А в реальности картина совсем иная. КП мужчины растет, КП автора сокращается. И если мужчина обидится на ее обвинения в нелюбви и неуважении, автор отрефлексирует его значимость вскоре и СЗ его еще подрастет. Мотивация ее рожать ребенка станет больше.

Вопрос работы там не основной. Его можно решить мирно, если автор признает право мужчины участвовать в том решении, если она не будет демонстрировать, что это все не его собачье дело и он не смеет посягать на ее Работу. Работа у нее действительно плохая, не нужно строить из себя деловую женщину. Можно честно признать, что делать бизнес у нее не хватает энергии и таланта, а сидеть на рецепшене отеля и улыбаться отдыхающим – тот кусочек свободы, который она хочет отвоевать у мужа. Если признать это, станет понятно, что нет КП качать права. Можно попросить его не беспокоиться и пообещать быть осторожной и с этим условием оставаться пока на работе, если течение беременности будет благополучным.

То есть чтобы автор вернулась в КП, она должна осознать свой косяк и сказать мужчине, что была не права и реагировала агрессией на заботу о ней. А чтобы мужчине правильно поступить, нужно вскрыть конфликт, поговорить с ней о том, почему она чувствует себя в клетке, и спросить, как она видит свою свободу. Если она повторит свои обвинения в его адрес, нужно предложить ей расстаться. Это будет ход в КП.

Я предлагаю найти ссылки на те письма, где вы по каким-то причинам не видели картины поля и ошибались в комментариях.

Мы можем обсудить все случаи, когда вам трудно увидеть КП.

И решим, почему это чаще всего происходит.