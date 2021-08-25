Мнение: Афганистан: Геоэкономика важнее геополитики

О перспективах интеграции Афганистана в среднеазиатские экономические проекты под эгидой Китая. Китай явно заинтересован в том, чтобы Талибан вел себя адекватно и Афганистан был включен в инициативу "Один пояс – один путь", дабы Китай смог проложить через территорию Афганистана новые автомобильные и железные дороги, построить плотины и электростанции, а также начать промышленную добычу ценных ресурсов, которыми Афганистан весьма богат.

Основные проблемы на пути этих планов – ситуация с безопасностью в Афганистане и текущая политическая неопределенность. Статья ниже, она о том, чтобы Китай хотел получить от Афганистана, если Талибан будет вменяемым и сможет избежать очередной войны в Афганистане, которая может легко похоронить все нижеописанные прожекты.

Афганистан: Геоэкономика важнее геополитики

Поспешный вывод американских, британских и других войск НАТО из Афганистана после почти 20 лет неудачной "войны с террором" может стать поворотным пунктом к новой эре в мировой политике. Несмотря на 20 лет военной операции возглавляемых США сил, в ходе которой по меньшей мере 71 000 мирных жителей были убиты в Афганистане и Пакистане, талибы, главная цель западных сил, снова контролируют страну.

В то время как западные СМИ были полны панических сообщений о быстром продвижении талибов, более хладнокровные головы в Китае, России, Пакистане, Иране и многих странах Центральной Азии, даже в Индии, были заняты разработкой дипломатических шагов как для сдерживания ситуации, так и для того, чтобы заставить талибов придерживаться мира и примирения.

Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И посетил несколько стран Центральной Азии в июле, задолго до того, как талибы вошли в Кабул на прошлой неделе, чтобы обсудить быстро меняющуюся ситуацию в Афганистане. Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят все вышеупомянутые страны (Иран является государством-наблюдателем при ШОС), провела 14 июля в Душанбе, столице Таджикистана, встречу своих министров иностранных дел.

На встрече Ван сказал, что из-за поспешного вывода американских и других западных сил "Афганистан вновь сталкивается с серьезной проблемой продвижения к войне или миру, хаосу или стабильности", и предложил инициативу из пяти пунктов. Согласно третьему пункту, все страны должны работать сообща, чтобы ускорить процесс примирения в Афганистане, чтобы предотвратить новую гражданскую войну.

Все соседи Афганистана имеют определенное влияние на определенные афганские группировки или группы, что делает их подходящими посредниками в достижении мира и примирения. Что согласуется с пятым пунктом Вана: призыв к ШОС внести свой вклад в дело мира и восстановления в Афганистане. Это жизненно важно, поскольку, интегрируя Афганистан в региональные планы экономического развития, ШОС может обеспечить прочный мир.

Инициатива "Один пояс – один путь" потенциально может сыграть большую роль

Вопреки своему прежнему положению буферной зоны между Российской и Британской империями в "Большой игре", Афганистан сегодня позиционируется как мост между Евразией и Южной Азией, а также между Восточной и Западной Азией. Он расположен между двумя основными коридорами ОПОП – Китайско-Пакистанским экономическим коридором на юге и Экономическим коридором Китай-Центральная Азия-Западная Азия на севере.

Афганистан официально присоединился к инициативе ОПОП в мае 2016 года во время визита тогдашнего главы исполнительной власти Афганистана Абдуллы Абдуллы в Китай. Министерство иностранных дел Афганистана тогда заявило: "Учитывая его расположение на перекрестке Центральной, Южной и Юго-Западной Азии, Афганистан имеет хорошие возможности для партнерства с Китаем и подключения к более широкому региону через BRI". А в 2017 году он стал членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, хотя из-за внутренней ситуации и трений между США и Китаем никакие инфраструктурные проекты не могли быть запущены.

Интересно, что инициатива ОПОП была включена в миссию Организации Объединенных Наций в Афганистане. И более чем за год до вывода войск США из Афганистана Ван завершил подписание соглашения из девяти пунктов на первой встрече министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии 16 июля 2020 года.

В третьем пункте соглашения говорится, что стороны приложат больше усилий для "синергии инициативы" ОПОП и стратегий развития стран Центральной Азии, расширения торговли и предоставления более общих идей и конкретных действий по развитию Шелкового пути здоровья и Цифрового Шелкового пути".

Согласно восьмому пункту, касающемуся Афганистана: "Китай и страны Центральной Азии все поддерживают процесс мира и примирения в Афганистане и готовы играть конструктивную роль в содействии внутриафганским переговорам, восстановлении мира и стабильности, продвижении экономического восстановления Афганистана и укреплении регионального сотрудничества".

Афганистану необходимо создать инфраструктуру

Афганистан во многом зависит от своих соседей в области электроэнергии, потому что даже через 20 лет западные страны во главе с США не смогли построить сети, необходимые для обеспечения регулярного электроснабжения. CASA-1000 включает в себя Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан в качестве одной электросети, а TAP-500, еще одна линия электропередачи, соединяет Туркменистан, Афганистан и Пакистан.

Газопровод ТАПИ, или Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, был якобы поддержан США и НАТО, но он использовался в качестве геополитического инструмента для обеспечения того, чтобы страны Центральной Азии и богатые газом и нефтью страны не работали с Россией, Ираном или Китаем. Идея состояла в том, чтобы напрямую соединить Туркменистан с Афганистаном, Пакистаном и Индией и получать оттуда природный газ.

Тем не менее, это остается очень полезным проектом, не в последнюю очередь потому, что он может соединить Пакистан и Индию в силу взаимных интересов и не исключает строительства газопроводов в Россию или Китай или через Иран.

Однако коридор природного газа Центральная Азия-Китай, начинающийся из Туркменистана, стал одним из наиболее важных газопроводов в Азии. У Ирана, Пакистана и Индии были свои планы "Мирного трубопровода", который иранцы построили до Захедана на границе с Пакистаном. Но давление США помешало Пакистану продолжить реализацию проекта, хотя конфликт между Пакистаном и Индией также сыграл свою роль в "отложении" проекта. Если бы не было геополитических конфликтов, эти нефте-и газопроводы могли бы увидеть свет дня.

Множество коридоров возможностей

Инфраструктурные проекты также включают железную дорогу пяти стран (Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран) и коридор из Пешавара (Пакистан) в Кабул и Душанбе. Другой коридор соединяет Пешавар с Кабулом и Мазари-Шарифом и простирается в Туркменистан. Некоторые железные дороги также были бы построены из соседних стран, включая Иран, который в прошлом году завершил строительство железной дороги из Хафа и Мешхеда в Герат в Афганистане. Тем не менее, существует необходимость в строительстве коридора из Таджикистана в Кундуз в Афганистане.

Железные дороги некоторых соседних стран простираются до приграничных городов Афганистана, но не вглубь страны. В 2016 году железнодорожная линия из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая была продлена до Хайратана на севере Афганистана через Казахстан и Узбекистан. А в 2019 году по этому маршруту была построена грузовая линия в Китай. Поэтому создание недостающих связующих звеньев внутри Афганистана должно быть приоритетом в планах восстановления.

Почти все соседи Афганистана участвуют в инициативе ОПОП и CPEC, которая является важным инструментом для расширения проектов ОПОП в Афганистане.

Китай имеет очень хорошие связи со странами Центральной Азии, три из которых граничат с Афганистаном, и, поскольку эти страны также являются частью инициативы ОПОП, их торговое и инфраструктурное сотрудничество с Китаем укрепилось.

Со временем ШОС превратилась из организации по безопасности в механизм экономического сотрудничества, а Совместная комиссия по содействию международным автомобильным перевозкам стала одной из важнейших платформ организации, особенно для строительства инфраструктуры.

Что касается связи, то китайский Синьцзян связан с тремя основными коридорами ОПОП – CPEC, Новый Шелковый путь и Евразийский коридор. Но транспортная и энергетическая инфраструктура соседей Китая нуждается в модернизации для дальнейшего улучшения связи и увеличения трансграничной торговли.

Богатые залежи полезных ископаемых могут стимулировать разработку

Афганистан располагает богатыми месторождениями редкоземельных элементов и других минералов, таких как литий, бериллий и тантал, необходимых для производства электроники и других высокотехнологичных продуктов, а также крупными месторождениями железа и меди. Одна хорошая вещь, которую Геологическая служба США сделала за 20 лет пребывания американских войск в Афганистане – она провела крупномасштабное обследование почти всего Афганистана и подготовила карту месторождений различных полезных ископаемых, в том числе ненефтяных полезных ископаемых. Исследование было завершено в 2016 году.

Одно из таких крупных месторождений меди－одно из крупнейших таких месторождений в Азии－находится в Мес Айнаке. Китайская металлургическая группа выиграла тендер в 2007 году на разработку и добычу меди на руднике Мес Айнак. Но факторы безопасности－боевики несколько раз атаковали объекты китайской компании－часто нарушали работу на шахте. Кроме того, из-за отсутствия надлежащего электроснабжения и водоснабжения китайская компания не смогла переработать необходимое количество меди. Поэтому она решила построить электростанцию на угле мощностью 500 мегаватт и железную дорогу, чтобы доставлять уголь из северной части Афганистана и транспортировать переработанную медь.

Это увеличило стоимость проекта и снизило предполагаемые доходы как китайской компании, так и правительства Афганистана, что привело к спору между ними, который еще предстоит разрешить. Но если ситуация с безопасностью улучшится и будут построены коридоры разработки, шахта может стать прибыльной для обеих сторон.

Инвестиции, необходимые для решения проблемы нехватки воды

Много веков назад Афганистан был похож на пышный сад. Но изменение погодных условий, ускоренное изменением климата, и более чем 40-летняя война превратили Афганистан в довольно засушливую страну. Только 67 процентов афганского населения имеют доступ к питьевой воде, не обязательно водопроводной, при этом многие общины получают питьевую воду из колодцев.

И, что поразительно, уровень смертности афганских детей в возрасте до пяти лет в 2004 году составлял 25 процентов. Тем не менее половина смертей этих детей была связана с болезнями, передаваемыми через воду. Это означает, что можно спасти много жизней, если все афганцы будут иметь доступ к чистой питьевой воде. Кроме того, вода имеет решающее значение для экономического развития.

Правда, Афганистан может похвастаться такими реками, как река Гильменд, Амударья, река Кабул, река Логар и река Панджшир, за исключением нескольких более мелких, но они имеют большие сезонные колебания, а некоторые даже пересыхают в течение определенного периода каждый год.

Обеспеченность Афганистана водой составляет 55-75 миллиардов кубометров в год, примерно столько же, сколько Египет получает из реки Нил. Но египтянам его подают буквально на блюдечке, в то время как афганцам приходится использовать как можно больше доступной воды, прежде чем она вытекнет или испарится. Поэтому важно построить массивные водохранилища, которые также могут вырабатывать электроэнергию, и улучшить управление водными ресурсами, чтобы обеспечить равномерный доступ к воде по всей стране в течение всего года.

Путь вперед

28 июля этого года Ван встретился в Тяньцзине с прибывшей с визитом афганской делегацией во главе с главой "политической комиссии талибов" муллой Абдулом Гани Барадаром. В то время как большая часть обсуждения была сосредоточена на будущих перспективах примирения, мира, стабильности и предотвращения использования террористическими группировками Афганистана в качестве базы для совершения нападений на Китай и других соседей, экономическое развитие и восстановление были ключевыми элементами переговоров.

Барадар подчеркнул, что афганская сторона надеется, что Китай будет более активно участвовать в процессе установления мира и примирения в Афганистане и играть большую роль в восстановлении и экономическом развитии страны.

Геополитика разжигала войны и препятствовала сотрудничеству в Афганистане на протяжении почти 200 лет. Ирония заключается в том, что тот же Афганистан, который был игровым полем "Большой игры" Британской империи, мог бы стать трамплином к новой эре взаимовыгодного сотрудничества.

Экономическое сотрудничество-это путь как к безопасности, так и к развитию для всех стран, особенно для Афганистана, где люди пережили невыразимые страдания за последние 40 лет. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы поставить Афганистан на путь мира и процветания. Нынешний кризис несет в себе большие возможности, точно так же, как падение Берлинской стены предоставило возможность для нового и справедливого мирового экономического порядка.

(с) Хусейн Аскари

Автор является членом правления Института "Пояс и дорога" в Швеции. Взгляды не обязательно отражают взгляды China Daily.

https://www.chinadaily.com.cn/a/202108/24/WS61243005a310efa1bd66a9c5.html – цинк

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