Мнение: Возвращение мошеннических переводов, уголовка за подмену номеров и жульнические опросы

1. Российские банки потихоньку цивилизуются. В системе быстрых платежей теперь можно вернуть ошибочный или мошеннический перевод, в течение 15 дней. Или, точнее, можно попытаться вернуть, но только если банк не будет против:

https://t.me/fintexno/654

Как показывает опыт, банк вполне может быть против. Вот, к примеру, типичная туристическая история — мужчину в Казани ограбили аниматоры в костюмах лошадей. Вернуть деньги банк отказался:

https://journal.tinkoff.ru/nikomu-ne-veryu-i-nichego-ne-zhdu/

А вот история, как банк всё же вернул деньги, отправленные фальшивым ветеринарам. Но в комментариях к этому же посту читатели пишут, что им повезло меньше, в аналогичных ситуациях им деньги не возвращают:

https://journal.tinkoff.ru/vet-fraud/

Лично я полагаю, что мошеннические переводы — полностью зона ответственности банков. Клиент должен иметь безусловное право сделать возврат денег в течение месяца после операции. У банков есть юристы, есть службы безопасности. Как показывает опыт других стран, банкам, в отличие от рядового клиента, технически несложно свести возможность мошенничества с картами к минимуму.

2. В ОНФ предложили ввести уголовную ответственность за создание сервисов, которые позволяют телефонным мошенникам обзванивать их жертв с разных номеров. Однако реализовать эту инициативу будет не совсем просто, ведь теми же сервисами могут пользоваться и легальные клиенты:

https://iz.ru/1211576/2021-08-24/onf-predlozhil-vvesti-ugolovnuiu-otvetstvennost-za-podmenu-nomerov

За подмену телефонных номеров, в частности организацию специальных сервисов, реализующих подобного рода инициативы, можно ввести уголовную ответственность. Такое предложение содержится в письме «Народного фронта» (ОНФ), адресованного главе Минцифры Максуту Шадаеву и предоставленного во вторник, 24 августа, изданием «Коммерсант».

Помимо обозначенного решения проблемы, документ предусматривает необходимость обязать операторов на безвозмездной основе уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать сомнительные номера без судебных разбирательств.

Ежемесячно махинации телефонных мошенников обходятся россиянам в 3,5–5 млрд рублей — такую оценку предоставил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Инициативу о введении уголовной ответственности за телефонное мошенничество поддержал Центральный банк (ЦБ), по оценке которого за первый квартал текущего года было выявлено 6,1 тыс. номеров, используемых преступниками, что на 38% превышает аналогичные показатели прошлого года. В свою очередь в Минцифры сообщили о разработке трех концепций систем, направленных на борьбу с нежелательными звонками.

Однако как указал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, введение уголовной ответственности за подмену телефонных номеров вряд ли решит проблему: как минимум по той причине, что кроме мошенников подобного рода мерами для информирования клиентов пользуются банки, ритейл и сфера услуг. Кусков добавил: в обращении компании находится порядка 11 млн серых сим-карт.

«Запретительные меры в одной стране могут привести к тому, что злоумышленники используют аналогичные сервисы за рубежом. Бесконтрольные блокировки (без предупреждений и суда) могут привести к ложным срабатываниям, когда будут блокироваться и легальные сервисы», — поделился руководитель департамента Group-|IB Андрей Колмаков.

3. Довольно-таки откровенная сценка из британского сериала начала 1980-х годов «Да, господин премьер-министр», в которой рассказывается, как на Западе манипулируют опросами общественного мнения:

https://www.youtube.com/watch?v=QOxXnHtSEvk

Впрочем, всё познаётся в сравнении. В Советском Союзе в тот же период сколько-нибудь масштабных опросов попросту не было. Обратная связь между народом и властями практически отсутствовала. «Мы не знаем общества, в котором живём», признавался один из лидеров страны Юрий Андропов.

Процитирую описание упомянутого сатирического сериала. Судя по всему, многие затронутые там темы актуальны до сих пор:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Да,_господин_министр

Сериал в форме сатиры, рассказывает о работе и личной жизни министра (вымышленного) департамента административных дел Джеймса Хэкера. Сюжет и большинство шуток использует тему манипулирования министром его заместителями, помощниками и собственной женой. Другая тема, проходящая красной нитью через сериал, — виртуозная демагогия и очковтирательство вместо реальной работы административного аппарата правительства. Министр выглядит несколько чудаковатым, мягкотелым человеком, легко поддающимся чужому влиянию.

Так, например, в серии «Большой брат» Хэкер поставлен в щекотливое положение. Ему необходимо объяснить налогоплательщикам необходимость разработки национальной базы данных, хранящей персональные данные жителей и обосновать затраты в миллионы фунтов. Одновременно нужно уйти от обвинений в посягательстве на личную жизнь граждан.