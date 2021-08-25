“Зовут Евгения, на семь лет моложе Святослава”. СМИ узнали, кто является матерью первенца 46-летнего Вакарчука. Фото

Авторы публикации со ссылкой на информацию из собственных источников пишут, что Вакарчук стал отцом еще в мае 2021 года.

“Мать ребенка зовут Евгения, она на семь лет моложе Святослава Вакарчука, работает в команде группы “Океан Ельзи”, – говорится в материале.

https://www.facebook.com/ZaxidNet/posts/4701275956560600

О том, что Вакарчук впервые стал отцом, украинские СМИ написали 25 августа. После публикации новости о рождении сына эту информацию официально подтвердила на своей странице в Facebook менеджер “Океану Ельзи” Виктория Хоменко.

В своем заявлении она отказалась называть какие-либо подробности, связанные с рождением ребенка у Вакарчука, но подчеркнула, что он родился не 19 августа, как со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщило в своем Talegram-канале издание “Страна”.

https://www.facebook.com/victoriia.khomenko/posts/4496236623730428

На сайте “Новини.Live” 25 августа сообщается, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица, директор и исполнительный продюсер компании Radioaktivefilm, которая занимается съемками рекламы, клипов и сериалов.

В статье отмечается, что в мае 2021 года Яцута снимала для “Океану Ельзи” клип на песню “В небі жене”, в тот же период времени ее видели с округлившемся животом на публичных мероприятиях.

У Яцуты есть дочь от первого брака София. Ее отец – режиссер Денис Сонин.

Представители пары не комментируют опубликованную в СМИ информацию.

Фото: Jane Yatsuta / Facebook

Контекст:

В апреле 2021 года Вакарчук постил в своем микроблоге в Instagram фото своей жены Ляли Фонаревой, а уже 2 июня заявил, что их с супругой дороги разошлись. Он попросил с уважением относиться к их с Фонаревой личному пространству, но не назвал причины расставания.

Вакарчук и Фонарева прожили вместе около 20 лет. Певец редко комментировал подробности семейной жизни. В декларации Вакарчука за 2020 год указывается, что они с Фонаревой официально не являются мужем и женой – супруга артиста указана как совместно проживающее лицо. Общих детей у Вакарчука и Фонаревой нет.

12 июня Telegram-канал “Культурная прачечная” сообщил, что якобы причиной его расставания с Фонаревой стала другая женщина. В публикации отмечалось, что Вакарчук состоит в отношениях с 40-летней женщиной и их вместе видели во Львове. В тот же день пресс-служба артиста заявила, что на самом деле во Львове певец был со взрослой дочерью Фонаревой.

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