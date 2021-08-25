Украинки Свитолина и Костюк пробились в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA в Чикаго

56-я ракетка мира Костюк играла матч второго круга 24 августа, ее соперницей была 70-я в рейтинге WTA Кайя Канепи из Эстонии. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу украинки.

В четвертьфинале Костюк сыграет против россиянки Веры Грачевой (88-я ракетка мира).

Свой поединок второго круга Свитолина проводила в Чикаго против Фионы Ферро из Франции. Их игра началась 24 августа и была прервана при счете 4:4 в первом сете. 25 августа украинка довела поединок до итоговой победы – 6:4, 6:4.

Соперницей первой сеяной на турнире и шестой ракетки мира Свитолиной станет в четвертьфинале сеяная седьмой на турнире и 57-я в мире Кристина Младенович из Франции.

Между собой Костюк и Свитолина могут сыграть только в финале.

Контекст:

Chicago Women’s Open проходит на хардовом покрытии с 22-го по 28 августа. Призовой фонд турнира составляет $235 тыс.

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