 

“Никуда на торжества не позвали”. Аваков заявил, что его не пригласили на празднование Дня Независимости Украины

25.08.2021, 21:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С отгремевшим праздником Независимости! Для меня, как и для многих из вас, это не пустые слова и не простые годы!” – написал Аваков.

Он поблагодарил украинцев, без усилий каждого из которых Украину невозможно представить, и рассказал, что День Независимости отметил дома, в праздничной обстановке. “Проснулся в чудесном радостном настроении, надел праздничный костюм, хоть и знал, что никуда на торжества не позвали”, – написал он и добавил смеющиеся смайлики.

“Но праздник же! Мы работали и боролись за этот праздник! Смотрел парад, звонил и отвечал на звонки и смски, вспоминал, грустил, радовался! А как же душевно посидели вечером с друзьями” – написал он.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4327769320646474

Нардеп Рады первого созыва, экс-посол Украины в России Владимир Крижановский рассказал, что депутатов Верховного совета УССР, которые голосовали за независимость Украины в 1991 году, не пригласили на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию независимости.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, принесшая Украине наибольшее количество золотых медалей, Яна Клочкова заявила, что ее и многих других именитых спортсменов второй год не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости.

Контекст:

Аваков, возглавлявший МВД Украины с февраля 2014 года, 13 июля подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 

Президент Владимир Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост главы МВД – народного депутата от “Слуги народа”, председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / Обнаружены три самые быстровращающиеся коричневые карлики

19.06 / СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным

06.06 / Ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса

23.07 / «Бразильский» вариант коронавируса «гамма» обнаружили в Якутии

28.05 / В Беларуси заявили, что писем о бомбе на борту рейса Ryanair было два

26.12 / Шойгу открыл зимний фестиваль в подмосковном парке «Патриот»

11.07 / Авиакомпания «Россия» начала расследование по протекшему потолку в самолете

19.11 / СК проверит данные о тушившей спички о руки детей воспитательнице из Новосибирска

03.06 / Агентство авиационной безопасности Евросоюза рекомендовало избегать воздушное пространство Беларуси

13.05 / Доний: Если Порошенко таки подаст в суд на Гордона, то это может превратиться в суд над Порошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика