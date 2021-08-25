“Никуда на торжества не позвали”. Аваков заявил, что его не пригласили на празднование Дня Независимости Украины

“С отгремевшим праздником Независимости! Для меня, как и для многих из вас, это не пустые слова и не простые годы!” – написал Аваков.

Он поблагодарил украинцев, без усилий каждого из которых Украину невозможно представить, и рассказал, что День Независимости отметил дома, в праздничной обстановке. “Проснулся в чудесном радостном настроении, надел праздничный костюм, хоть и знал, что никуда на торжества не позвали”, – написал он и добавил смеющиеся смайлики.

“Но праздник же! Мы работали и боролись за этот праздник! Смотрел парад, звонил и отвечал на звонки и смски, вспоминал, грустил, радовался! А как же душевно посидели вечером с друзьями” – написал он.

https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4327769320646474

Нардеп Рады первого созыва, экс-посол Украины в России Владимир Крижановский рассказал, что депутатов Верховного совета УССР, которые голосовали за независимость Украины в 1991 году, не пригласили на торжественное заседание Рады, посвященное 30-летию независимости.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, принесшая Украине наибольшее количество золотых медалей, Яна Клочкова заявила, что ее и многих других именитых спортсменов второй год не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости.

Контекст:

Аваков, возглавлявший МВД Украины с февраля 2014 года, 13 июля подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Президент Владимир Зеленский предложил лишь одного кандидата на пост главы МВД – народного депутата от “Слуги народа”, председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

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