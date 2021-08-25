Поклонники взволнованы уставшим и изможденным видом Николая Расторгуева

В микроблоге Instagram появились снимки, на которых 64-летний Николай Расторгуев запечатлен на звукозаписывающей студии во время работы. Поклонников взволновал изможденный и уставший внешний вид солиста группы «Любэ». Они всерьез переживают за здоровье музыканта.

Несмотря на почтенный возраст, Николай Расторгуев продолжает активно работать. Многие фанаты обрадовались тому, что скоро услышат что-то новое в репертуаре группы «Любэ». Однако в комментариях большинство высказываний касались внешнего вида артиста. Подписчики отметили, что у него очень уставшие глаза и «нет лица». Кроме этого, их удивили многочисленные морщины и нездоровый цвет кожи знаменитости.

Одна из поклонниц спросила Николая Расторгуева, как он себя чувствует, на что солист «Любэ» коротко ответил: «Отлично». Фолловеры предположили, что музыкант работал ночью, поэтому и получился на снимках такой замученный и уставший. Его призвали почаще отдыхать и уделять достаточное внимание собственному здоровью.