 

Поклонники взволнованы уставшим и изможденным видом Николая Расторгуева

25.08.2021, 21:04, Разное
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В микроблоге Instagram появились снимки, на которых 64-летний Николай Расторгуев запечатлен на звукозаписывающей студии во время работы. Поклонников взволновал изможденный и уставший внешний вид солиста группы «Любэ». Они всерьез переживают за здоровье музыканта.
Несмотря на почтенный возраст, Николай Расторгуев продолжает активно работать. Многие фанаты обрадовались тому, что скоро услышат что-то новое в репертуаре группы «Любэ». Однако в комментариях большинство высказываний касались внешнего вида артиста. Подписчики отметили, что у него очень уставшие глаза и «нет лица». Кроме этого, их удивили многочисленные морщины и нездоровый цвет кожи знаменитости.

Одна из поклонниц спросила Николая Расторгуева, как он себя чувствует, на что солист «Любэ» коротко ответил: «Отлично». Фолловеры предположили, что музыкант работал ночью, поэтому и получился на снимках такой замученный и уставший. Его призвали почаще отдыхать и уделять достаточное внимание собственному здоровью.



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