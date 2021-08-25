При эректильной дисфункции может помочь средиземноморская диета

Эксперты в области медицины в ходе проведения ESC 2021 (Конгресса Европейского общества кардиологов) заявили, что при эректильной дисфункции рекомендуется мужчинам соблюдать средиземноморскую диету. Такой тип питания также снижает риск гипертонии и улучшает эластичность сосудов.

Средиземноморская диета включает большое количество овощей и фруктов, а также бобовых и твердозерновых злаков с малым количеством животных жиров. Такой тип питания полезен для регулирования артериального давления, уверены специалисты. Они предоставили доклад об анализе влияния диетического питания на физическую подготовку человека, его уровень тестостерона и ригидность артерий. Все это имеет огромное значение, так как прямо оказывает влияние на функцию эрекции.

В эксперименте принимали участие 250 мужчин среднего возраста, которые отвечали на вопросы анкеты. Также им необходимо было пройти тест на беговой дорожке для проверки их физической формы. Для определения уровня содержания гормона тестостерона использовался анализ взятой утром крови. Кроме того, обязательно учитывался рацион и пищевые привычки испытуемых.

По результатам исследования выяснилось, что лица, придерживающиеся средиземноморской диеты, показали лучшие результаты, чем остальные участники. У них отмечался выше резерв коронарного кровотока и гормональный фон. Также данная группа имела более низкую жесткость артерий, благодаря чему улучшалась эректильная функция.

Источник: www.medikforum.ru