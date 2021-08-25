 

При эректильной дисфункции может помочь средиземноморская диета

25.08.2021, 21:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты в области медицины в ходе проведения ESC 2021 (Конгресса Европейского общества кардиологов) заявили, что при эректильной дисфункции рекомендуется мужчинам соблюдать средиземноморскую диету. Такой тип питания также снижает риск гипертонии и улучшает эластичность сосудов.
Средиземноморская диета включает большое количество овощей и фруктов, а также бобовых и твердозерновых злаков с малым количеством животных жиров. Такой тип питания полезен для регулирования артериального давления, уверены специалисты. Они предоставили доклад об анализе влияния диетического питания на физическую подготовку человека, его уровень тестостерона и ригидность артерий. Все это имеет огромное значение, так как прямо оказывает влияние на функцию эрекции.

В эксперименте принимали участие 250 мужчин среднего возраста, которые отвечали на вопросы анкеты. Также им необходимо было пройти тест на беговой дорожке для проверки их физической формы. Для определения уровня содержания гормона тестостерона использовался анализ взятой утром крови. Кроме того, обязательно учитывался рацион и пищевые привычки испытуемых.

По результатам исследования выяснилось, что лица, придерживающиеся средиземноморской диеты, показали лучшие результаты, чем остальные участники. У них отмечался выше резерв коронарного кровотока и гормональный фон. Также данная группа имела более низкую жесткость артерий, благодаря чему улучшалась эректильная функция.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Ученые рассказали о неожиданном эффекте прививки от туберкулеза

28.02 / В Петербурге на Ветеранов два человека пострадали в пьяном ДТП с маршруткой

04.03 / Арест за ноль промилле

15.03 / Российский школьник остался без зубов из-за взорвавшейся сигареты

15.01 / В гостях у Арми Хаммера: экскурсия по особняку актера, который он не может продать из-за секс-скандала

27.08 / Компания TCL запатентовала смартфон с невидимыми камерами

09.03 / Названы семь дешевых продуктов для здорового питания

25.08 / Мадонна опубликовала неизвестные фото приемных дочерей по особенному поводу

20.07 / Прививку от COVID-19 сделали 77% московских госслужащих

24.09 / ЦИК после пересчёта голосов на выборах 1996 года объявил вторым президентом России Геннадия Зюганова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика