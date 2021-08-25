 

Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде “Единой России”

25.08.2021, 20:58, Разное
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По итогам выступления президента России Владимира Путина на съезде партии “Единая Россия” ВЦИОМ провел опрос среди граждан. Специалисты пришли к выводу, что большинство россиян высоко оценили выступление политика.

По данным исследования, наибольшую поддержку респондентов вызвали инициативы главы государства о единовременной выплате пенсионерам (90%), создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями, а также о развитии профилактических медицинских осмотров населения по всей стране (по 89% каждая).

Социологи проводили телефонный опрос по всей России, а также фокус-группы. Результаты обнародованы 25 августа, из них следует, что 79% россиян сложилось положительное впечатление о выступлении Владимира Путина на встрече с представителями “Единой России”. Столько же респондентов заявили, что им было интересно смотреть выступление президента.

87% участников опроса уверены, что российский лидер затронул на выступлении важные и значимые темы. 67% россиян подчеркнули, что президент понимает их проблемы. 75% респондентов рассказали, что Путин говорил честно и искренне. Еще 84% участников не сомневаются, что глава государства обозначит свою позицию четко и понятно.

Важно также отметить, что после выступления Путина на съезде “Единой России” половина участников исследования изменила свое отношение к партии в лучшую сторону.



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