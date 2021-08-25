 

На mos.ru заработал новый сервис для водителей

25.08.2021, 20:58, Разное
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Если припаркованный автомобиль мешает проведению ремонтных работ, дорожные службы имеют полное право переместить его. Это делается не только для удобства специалистов, но и для безопасности самой машины. Теперь москвичи смогут узнать, куда доставили их транспортное средство, зайдя на сайт mos.ru.

Онлайн-сервис для утонения информации об эвакуации машин усовершенствовали. Раньше москвичи могли узнать на сайте, куда доставили их машину только в том случае, если были нарушены правила парковки. Теперь там есть данные о транспорте, перемещенном во время ремонтных работ на дорогах.

Важно отметить, что при эвакуации транспортного средства с участка, где проходят работы, водителю не нужно будет выплачивать штраф, взимаемый из-за нарушения ПДД. Кроме того, автомобиль будет перемещен на ближайшую парковку, а не на спецстоянку для нарушителей.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий уточнили, что онлайн-сервисы постоянно улучшаются, чтобы сделать жизнь москвичей еще более комфортной.

“Если автомобилист припарковался на улице и, вернувшись, обнаружил на стоянке ограждения и работающие дорожные службы, ему надо просто зайти на портал mos.ru и проверить, куда перевезли его транспортное средство”, – уточнили в ведомстве.

Сегодня портал mos.ru стал практически незаменим для жителей российской столицы. На сайте доступны более 380 электронных услуг, которые можно получить круглосуточно, не выходя из дома.



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