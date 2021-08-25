Мнение: Ответ шантажу

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северный поток-2», проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.

Формально суд лишь подтвердил действие европейского законодательства. Политическая же подоплека вполне очевидна: Газпром открыто пошел на шантаж Европы, минимизировав поставки газа в газовые хранилища, чем уже поставил Европу перед высокими рисками в этот зимний период. Смысл действий — вынудить Европу согласиться на вывод Северного потока-2 из-под нормы «не более 50 процентов трубы для одного поставщика» в силу экстренных обстоятельств. Которые сам же Газпром и создал.

Европейцы лишь показали, что с террористами и шантажистами переговоры не ведут.

По всей видимости, эту зиму европейцам придется несладко, но стратегически Газпром в очередной раз подтвердил свою политизированность и ненадежность. Что, конечно, вынудит Европу еще более ускоренно искать варианты работы с третьими поставщиками.

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