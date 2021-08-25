В ДНР заявили об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

«Обстановка на линии соприкосновения продолжает ухудшаться – растет количество жертв обстрелов, разрушенных домов и объектов гражданской инфраструктуры. В условиях неработающего координационного механизма, о полноценном запуске которого мы пытаемся договориться уже почти год, украинская сторона занимается «замыливанием» работы», – отметил Никоноров на переговорах по Донбассу, передает РИА «Новости».

По данным представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за период с 20 июля по 25 августа украинские силовики 130 раз обстреляли территорию ДНР, 53 случая были с применением тяжелого вооружения. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) Луганской народной республики (ЛНР) предотвратили террористический акт, готовившийся украинскими спецслужбами в Красном Луче Кроме того, украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе..