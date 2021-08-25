 

В Баку заявили о нападении военнослужащих Армении на азербайджанского пограничника

25.08.2021, 20:40, Новости дня
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Двое армянских военнослужащих напали на азербайджанского пограничника, который в результате получил ранение в рукопашном бою, сообщила Госпогранслужба Азербайджана.

«Двадцать пятого августа примерно в 15.45, военнослужащий Отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Ширалиев Руслан Нариман оглу подвергся нападению со стороны двух армянских военнослужащих. В результате завязавшегося рукопашного боя наш военнослужащий получил ранение штыком в грудь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу  ведомства.

По данным азербайджанской стороны, после того как армянские военные заметили наряд пограничников, они скрылись в лесу.

Отмечается, что Ширалиев был незамедлительно госпитализирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, в пресс-службе предупредили, что вся ответственность за произошедшее лежит на армянской стороне, на эту провокацию будет дан адекватный ответ.

Ранее Азербайджан заявил о новых обстрелах со стороны Армении.

Напомним, перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. До этого Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле армянских позиций, а также заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных.



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