Минобороны РФ заявило о начале эвакуации из Афганистана

…более 500 жителей России, Украины и стран ОДКБ.

Министерство обороны РФ заявило, что по поручению президента организовало эвакуацию из Афганистана более 500 жителей России, Украины и стран ОДКБ (Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

К эвакуации привлечены 4 военно-транспортных самолета, которые «в кратчайшие сроки» были сосредоточены на аэродроме в Ульяновске, сообщили в министерстве. На самолетах «находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков», а также запасы оборудования и медикаментов.

«Во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Исламской Республики Афганистан жителей РФ и других стран сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания», — уверили в минобороны. В сообщении не уточняется, когда именно совершатся вылеты в Афганистан.

Евросоюз уже заявил о начале эвакуации не только своих дипломатов, но и афганцев, помогавших европейским дипмиссиям. Такую же эвакуацию проводят США — президент США Джо Байден отчитался об эвакуации 33 тысяч человек из Кабула. В МИД РФ при этом сообщали, что власти РФ готовы предоставить вывозные рейсы для эвакуации мирного населения из Афганистана, однако только в другие страны, где их готовы принять.

В запрещенном в РФ террористическом движении «Талибан» накануне заявили, что США должны вывести войска из Афганистана до 31 августа и что все эвакуации должны завершиться до конца лета, иначе будут «последствия».

Сторонники «Талибана» 15 августа без боя взяли Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана и всеми погранпереходами. Местные жители, опасаясь преследования со стороны боевиков, направились в международный аэропорт Кабула в надежде на эвакуацию. Некоторые цеплялись за улетающие самолеты НАТО и срывались вниз.

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