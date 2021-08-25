По стопам Кейт Миддлтон: самые действенные упражнения для красоты рук

Этим летом герцогиня Кембриджская несколько раз появлялась перед общественностью в образах, демонстрирующих красоту ее рук. Известно, что 39-летняя Кэтрин тщательно следит за питанием, а также немало времени уделяет тренировкам. Супруга принца Уильяма упражняется с собственным весом, ежедневно стоит в планке – стандартной, боковой и планке на локтях. Прокачивать руки герцогине также помогает плавание и большой теннис – она занимается с тренером уже много лет.

Как пойти по стопам Кейт Миддлтон, и какие упражнения помогут прокачать руки в короткие сроки, рассказывает Валерия Бочкова, мастер-тренер тренажерного зала фитнес-клуба World Class Сочи.

Кейт Миддлтон

“Проходка” вперед

1.Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч

2.На вдох наклонитесь вперед и опуститесь на ладони

3.Пройдите руками вперед, чтобы выйти в планку на прямых руках

4.На выдох вернитесь в исходное положение

5.Повторите 10 раз

Отжимания с колен узкой постановкой рук

1.Исходное положение – стоя на коленях, руки прямые, запястье располагается под плечом, пальцы вместе и направлены вперед

2.На вдох сгибаем руки в локтях до угла 90 градусов, руки двигаются вдоль корпуса

3.На выдох вернитесь в исходное положение

4.Повторите 10-12 раз

Опускание на локти из положения планки на прямых руках

1.Исходное положение – планка на прямых руках, запястье располагается под плечом, ноги вместе

2.На вдох поочередно каждой рукой опуститесь на локоть

3.На выдох вернитесь в исходное положение

4.Повторите 15 раз

Круговые движения руками сидя

1.Исходное положение – сидя, руки прямые подняты в стороны на уровне плеч

2.Выполняете небольшие круги руками сначала в одну сторону 20 раз, затем в другую

3.Повторите 5 раз

Отжимания по одной руке лежа на боку

1.Исходное положение – лежа на боку, рука внизу вдоль корпуса прямая, вторая рука прямая на полу перед собой

2.На вдох согните руку в локте до угла 90 градусов

3.На выдох вернитесь в исходное положение

4.Повторите по 15 раз на каждую руку