“Сплетница” 14 лет спустя: как сложилась жизнь героев культового сериала

Блейк Лайвли (Серена Ван дер Вудсен)

Исполнительнице роли главной блондинки Верхнего Ист-Сайда после завершения сериала удалось выйти из образа Серены и построить успешную карьеру. На счету у Блейк, которая сегодня, 25 августа, празднует свое 34-летие, мелодрама “Век Адалин” и триллер “Отмель”, работа с Вуди Алленом в картине “Светская жизнь” и детективная история в фильме “Простая просьба”. В 2012 году актриса вышла замуж за Райана Рейнольдса и сейчас пара воспитывает трех дочерей.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли

Лейтон Мистер (Блэр Уолдорф)

Образ жизни Лейтон кардинально отличается от экранного: она не любит шумиху вокруг себя и тщательно оберегает свою личную жизнь. После “Сплетницы” у Лейтон был лишь один крупный проект – фильм “Судья” с Робертом Дауни-младшим. Свое счастье Лейтон нашла с актером Адамом Броуди. Пара вместе уже около 11 лет и воспитывает шестилетнюю дочь Арло и годовалого сына. О своей личной жизни актеры не любят говорить в прессе. Актриса изредка выкладывает что-то в соцсети, но это не мешает быть подписанным на нее в Instagram 6 миллионам человек.

Желание сохранить свою личную жизнь подальше от посторонних глаз возможно обусловлено непростой судьбой актрисы. Ее родители занимались контрабандой марихуаны из Ямайки, за что были осуждены. Приговор Констанции Мистер огласили, когда она была уже в положении. Практически весь срок женщина пробыла в тюрьме и через три месяца после рождения дочери была вынуждена вернуться туда. Будущую актрису воспитывала бабушка и мать, которая вскоре вышла на свободу. Лейтон Мистер

Лейтон Мистер и Адам Броуди

Эд Вествик (Чак Басс)

Глядя на фотографии Эда, кажется он до сих пор живет жизнью Чака Басса. В 2017 году у актера случились неприятности: четыре девушки обвинили его в изнасиловании. Одной из первых Эда поддержала актриса Джессика Зор, исполнительница роли Ванессы Абармс в “Сплетнице” (они встречались около двух лет во время съемок сериала).

Я знаю Эда много лет, он прекрасный человек, который никогда бы не пошел на такое. В это трудно поверить, потому что никто не хочет, чтобы его близкий человек оказался в такой ситуации. Я сочувствую всем жертвам насилия, но этих девушек я не знаю. Я не могу утверждать наверняка, было это или нет, но я уверена, что Эд не виноват, – написала Джессика в своем блоге.

После долгих судебных разбирательств с Вествика сняли все обвинения. В этот же период он готовился к свадьбе с моделью Джессикой Сефарти, но вскоре пара распалась. Сейчас Эд встречается с итальянской моделью Тамарой Франческони и радует поклонников своими снимками в Instagram.

Эд Вествик

Эд Вествик Девушка Эда Вествика Тамара

Пенн Бэджли (Дэн Хамфри)

Тонкий и ранимый Дэн Хамфри, который (спойлер!) скрывался за маской “Сплетницы”, удачно совмещает актерскую и музыкальную профессии. Пенн является фронтменом бруклинской группы Motherband и активно снимается в кино. Последний его удачный проект – сериал “Ты”. В 2017 году Пенн женился на певице Домине Керк и сейчас пара воспитывает годовалого сына.

Пенн Бэджли Пенн Бэджли с женой

Чейс Кроуфорд (Нейт Арчибальд)

Исполнитель роли “золотого” мальчика Нейта Арчибальда продолжает активно сниматься в Голливуде и крутить романы. На его счету такие успешные сериалы, как “Пацаны”, “Кровь и нефть”, а также фильм “Темное наследие”. На съемках сериала “Кровь и нефть” в 2015 году он познакомился и начал встречаться с актрисой Ребеккой Риттенхаус, но спустя три года пара рассталась. В июле папарацци удалось занять Чейса и Ребекку вместе во время отдыха на Капри. Однако актер поспешил развеять все домыслы:

Мы отдыхали большой компанией. Я и Ребекка просто хорошие друзья.

Чейс Кроуфорд

Джессика Зор (Ванесса Абрамс)

На счету у Джессики несколько успешных картин: “Бесстыжие”, продолжение “Твин Пикса” и сериал “Орвилл”. С личной жизнью у актрисы тоже все в порядке: уже несколько лет она счастлива с хоккеистом Брэдом Ричардсоном и в январе этого года впервые стала матерью. Джессика активно ведет свои соцсети и делится кадрами со съемок, личными успехами и умилительными снимками с 7-месячной Боуи.

Джессика Зор Джессика Зор

Тейлор Момсен (Дженни Хамфри)

Несмотря на то, что Дженни Хамфри была не во всех сезонах, ее яркий образ запомнился многим. Актриса решила уйти из кино и полностью посвятить себя музыке. С 2009 года Тейлор – лидер рок-группы The Pretty Reckless. Коллектив активно выступает и гастролирует и даже два раза приезжал с концертами в Россию. В этом году у них вышел четвертый альбом Death by Rock and Roll. Сейчас Тейлор ни с кем не встречается, но известно, что раньше ее связывали романтические отношения с Джеком Осборном и Чейсом Кроуфордом (2008 году).

Тейлор Момсен Тейлор Момсен