Уровень распространения COVID-19 в мире стабилизировался на очень высоком уровне – ВОЗ

“После почти двухмесячного роста количество случаев и смертей от COVID-19 в мире оставалось стабильным на прошлой неделе. Но оно стабильно на очень высоком уровне – более 4,5 млн случаев и 68 тыс. смертей. Однако ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране”, – отметил Гебрейесус.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/w7oQ9TZdct

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 25, 2021

В некоторых регионах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от COVID-19, а в других, наоборот, наблюдается снижение, добавил он.

При этом он напомнил, что ВОЗ делает все возможное для установления происхождения коронавируса.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Число выявленных случаев COVID-19 в мире по состоянию на 25 августа составило 213,5 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Умерло от этой болезни почти 4,5 млн больных.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По состоянию на 25 августа в мире сделали более 5 млрд прививок от COVID-19.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, “Дельта”-штамм зафиксировали уже в 148 странах.

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