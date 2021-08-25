 

В ОБСЕ обеспокоены санкциями СНБО Украины против СМИ

25.08.2021, 20:14, Новости дня
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Отмечается, что Рибейро выразила обеспокоенность практикой применения Украиной санкций, которые “негативно сказываются на работе СМИ и журналистов” после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в результате которого в стране был запрещен доступ к различным новостным агентствам.

“Хотя Украина имеет законное право на защиту своей национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ”, – говорится в заявлении.

Рибейро подчеркнула, что любые санкции против СМИ следует тщательно проверять и сопровождать процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства.

Она также напомнила властям о своем коммюнике “О праве СМИ свободно собирать, сообщать и распространять информацию, новости и мнения, независимо от государственных границ”, в котором она рекомендовала государствам-участникам “поощрять больше дискуссий, в том числе по вопросам, которые они считают “чужими” или “неправильными”.

Контекст:

В последние месяцы СНБО принял несколько решений о введении санкций. В частности, 20 августа их решили на три года ввести против ряда физических и юридических лиц, в том числе блогера Анатолия Шария, его жены Ольги и связанных с ними изданий, а также главреда издания “Страна” Игоря Гужвы. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решения СНБО в действие 21 августа.

В санкционный список попали также российские компании – издатели газет “Ведомости”, “Московский комсомолец”, “Завтра”, учредители изданий Anna-News, “ПолитЭксперт”, “Народные новости”, провайдер “Ростелеком”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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