 

Сити-менеджером первого города Минобороны в Сибири станет Илья Варламов

25.08.2021, 20:11, Разное
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Министр обороны Сергей Шойгу назначил своим распоряжением блогера-урбаниста Илью Варламова сити-менеджером первого города, который будет построен в Сибири.

«Очень важно, чтобы в городе были качественные велодорожки и минимум светофоров. Для экологии сверхважно создать необходимое количество пунктов проката электроскутеров, чтобы люди пользовались ими, а не автомобилями. Ещё в городе будет работать программа «Безопасность через толерантность». Сам Ричард Флорида писал: если в городе можно спокойно ходить по улице геям и квирам, то город безопасен для всех», – рассказал о своей программе урбанист.

Также блогер добавил, что озаботиться современными барбершопами. 

«Даже в Москве до сих пор очень мало барбершопов, в других городах ещё меньше. Думаю, исправлять ситуацию надо с Сибири, а то во всей стране и подстричься негде. Люди ходят лохматые, волосатые, фу одним словомх», – заключил Варламов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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