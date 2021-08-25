 

Путин поддержал предложение Шмелевой по капремонту школ

25.08.2021, 20:04, Разное
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Вопросы сферы общего образования обсуждались 25 августа на заседании президиума Государственного Совета РФ. Президент России Владимир Путин в онлайн-формате обсудил с главами регионов задачи на предстоящий учебный год.

Глава государства отметил, что по предложению Елены Шмелевой программу капитального ремонта школ решено сделать комплексной. Он поддержал идею, согласно которой в программу войдет не только ремонт зданий и помещений образовательных учреждений, но и внутреннее оснащение школ, а также установка современного учебного оборудования.

“Для ребят и учителей школа – это, безусловно, второй дом. И каким он будет после строительства или капитального ремонта, должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ, причем еще на стадии проектирования”, – отметил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что учебные заведения должны отвечать представлениям о них школьников, педагогов и родителей. Развитие школ, по мнению Путина, должно быть общим делом.

Отметим, что идея о создании стандарта “школ большой страны” принадлежит сопредседателю ОНФ, руководителю образовательного центра “Сириус” Елене Шмелевой. Она выступила с этим предложением 22 августа во время встречи президента с представителями “Единой России”.

Напомним, Елена Шмелева по предложению президента Владимира Путина была включена в пятерку лидеров федерального списка партии “Единая Россия”. Общественный деятель приняла предложение пойти на выборы в Госдуму.



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