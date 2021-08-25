 

Мнение: Попу лизм

25.08.2021, 19:54, Разное
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Песков заявил, что Единая Россия никогда не занималась популизмом. "Партия реальных дел" и все такое. Проблема в том, что строго говоря, популизм – это раздача заведомо невыполнимых обещаний решать проблемы, волнующие население в данный момент. И вот здесь-то как раз у Единой России вкупе с разными лидерами партии Путиным или Медведевым – просто море разливанное. Достаточно вспомнить сакраментальные 2700 долларов дохода на семью и 100-метровые квартиры, которые партия обещала ("Мамой кылянусь, вах!"). Сотни роликов и мемов про бесчисленные обещания Путина решить проблему дорожающего бензина, продуктов, того же "борщевого набора" и много чего еще.

Популизм – это как раз вот это. И ничто иное. Проще говоря – заведомая ложь. Когда лгущий знает, что он лжет, слушатели знают, что он лжет, а лгущий знает, что слушатели знают…рекурсия тут практически бесконечна. И в эту веселую игру наша номенклатура играет беспрерывно. Оппозиция, кстати, не сильно лучше, но у нее есть прекрасная "отмазка" – она заранее в курсе, что никогда и ни при каких обстоятельствах не станет властью, а потому обещает вообще все что угодно. Но этих "оппозиционеров" тоже не называют популистами, хотя бы потому, что на Руси к блаженным и юродивым всегда было жалостливое отношение. Правда, они блаженные-то блаженные, но устроились совсем неплохо. Так что кто тут юродивый, еще большой вопрос…

С Пескова же тем более спрос никакой – у него работа такая, пургу мести. А в совокупности получается известная фраза, "Страшно далеки они от народа".

Источник: Эль Мюрид



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