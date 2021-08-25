Мнение: Очередная победа Газпрома, взлёт цен на уголь и «зелёная» сталь

1. Свидетели краха Газпрома оживились: ранее новости о неминуемой достройке «Северного потока-2» ввергли их в уныние, но теперь им дало новую надежду решение немецкого суда о правах владения над газопроводом и порядке его эксплуатации. Если решение не будет пересмотрено, Газпрому придётся заполнять СП-2 лишь наполовину.

Юмор в том, что это сыграет только на руку российской компании. Комментарий Кримсональтера:

https://t.me/crimsondigest/1323

Практикум: Как правильно читать новости про Евросоюз и Газпром.

Дано:

“Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северный поток-2», проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС. Среди таких норм есть запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию страны Евросоюза. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50 процентов объема, остальные мощности должны быть зарезервированы под независимого поставщика.”

https://lenta.ru/news/2021/08/25/sp2/

Неправильная, заточенная под “потребителя-жопоголика”, интерпретация:

“Ну вот и фсе. Евросоюз поддержал Украину. Россию нагнули опять. Труба будет заполнена только наполовину. Позор. Даже американских санкций не потребовалось. Ну что Лавров, выразите еще раз озабоченность тем как об нас Меркель с Вашингтоном ноги вытерла, а? Хитрый план Путина о том как утопить бесполезную трубу в Балтике сработал!”

Более правильная интерпретация:

На фоне резкого роста спроса (привет европейским “зеленым безумцам” и лично фон дер Ляйен) спроса на газ, который происходит в контексте закрытия угольной и атомной генерации, а также попыток “зеленой” электрификации транспорта (“теслы” надо как-то заряжать), любое ограничение возможностей роста (даже не сохранения, а именно роста!) объемов экспорта российского газа в Евросоюз приведет лишь к резкому (и непропорциональному) увеличению цен, по которым Евросоюз будет покупать газ у того же Газпрома (впрочем не только у него). Тем самым речь идет не о хитром плане Путина, а скорее (если уж иронизировать) о хитром плане Еврокомиссии (и лично фон дер Ляйен) по повышению дивидендов, которые получит российское государство и другие акционеры Газпрома.

2. Тем временем, пока Европа обещает отказаться в ближайшее время от угля полностью, на азиатском рынке цены на уголь подскочили в два раза:

https://lenta.ru/news/2021/08/20/coal/

Цены на австралийский энергетический уголь в порту Ньюкасл — бенчмарк для азиатского рынка — за последний год взлетели на 106 процентов и достигли 166 долларов за тонну. Как сообщает CNBC, столь резкий рост цен на один из наименее популярных в мире товаров связан со спросом на электроэнергию, проблемами с инфраструктурой и скачком мировых цен на газ.

Неожиданная востребованность энергетического угля, который сжигают для выработки электроэнергии, ставит под вопрос так называемый «энергетический переход» и заставляет усомниться в успехе «чистой» экономики. Уголь является наиболее углеродоемким ископаемым топливом с точки зрения выбросов, и, следовательно, при переходе на возобновляемые альтернативы его необходимо заменить в первую очередь.

Если так пойдёт и далее, то пожалуй, российской угольной промышленности, которая сосредоточена в основном в азиатской части нашей страны, можно особенно не беспокоиться за своё будущее. Надо только расширять пропускную способность железных дорог в Сибири и наших дальневосточных портов.

3. Впрочем, есть и поводы для беспокойства. Ранее считалось, что полностью от добычи и использования угля отказаться невозможно – он широко используется в металлургии при выплавке стали.

Однако теперь надменные шведы грозят угольщикам своим новым изобретением – «зелёной» сталью:

https://lenta.ru/news/2021/08/19/revolution_steel/

Шведский производитель экологически чистой стали HYBRIT совершил первую в мире поставку «революционного» металла. Как пишет Reuters, компания планирует в корне изменить сталелитейную промышленность, на которую сейчас приходится около восьми процентов мировых выбросов углекислого газа.

Первым клиентом HYBRIT стала автомобильная компания Volvo — она получила пробную партию чистой стали, старт коммерческого производства которой планируется на начало 2026 года.

Тестировать безуглеродную технологию выплавки стали шведская компания начала в 2020 году на заводе в городе Лулео на севере страны. Для производства обычной стали нужен уголь, но HYBRIT заменила его электричеством и «зеленым» водородом.

Представители металлургической компании SSAB, на долю которой приходится 10 процентов углеродных выбросов в Швеции и 7 процентов в Финляндии, считают, что пробная поставка чистой стали — важный шаг к отказу отрасли от ископаемого топлива.

Еще одно предприятие — H2 Green Steel — планирует построить на севере Швеции завод для производства экологически чистой стали. Помимо металла, компания с 2024 года займется получением водорода из возобновляемых источников.

Впрочем, даже если эта технология оправдает себя, судя по указанным срокам, на её коммерциализацию в одной только Швеции уйдут годы, а на глобальную перестройку сталелитейной промышленности понадобятся десятки лет и триллионные инвестиции. Так что, опять же, в краткосрочной и среднесрочной перспективе российской угольной отрасли опасаться нечего.