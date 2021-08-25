В мире: Зачем Зеленский убивает крупнейшую авиакомпанию Украины

Компания «Международные авиалинии Украины» находится на грани банкротства – и официально объявлено, что украинское правительство собирается спасать МАУ. Причиной финансового кризиса авиакомпании стала не только пандемия коронавируса, но и противостояние Украины с Россией. А добивает компанию, по ряду признаков, желание Зеленского осуществить свою старую мечту.

СНБО Украины в последнее время заработал себе славу мутноватой конторы, выдающей безсудные санкции и затыкающей неугодные СМИ. И вот теперь для него нашлась работа по профилю: Совет занялся, как заявляется, предотвращением банкротства МАУ – крупнейшей украинской авиакомпании. Международные авиалинии Украины (МАУ) – это 27 бортов, осуществляющих рейсы по 80 направлениям, свыше 1000 рейсов в неделю (всё это до эпидемии и карантина, разумеется). Пассажиропоток компании в 2019 году – почти 8 млн человек (почти треть пассажиров в аэропортах Украины). И вот эта махина в шаге от банкротства.

Беда в «короне», но не только

С одной стороны, никакой тайны в ситуации нет. Ещё в декабре 2020 года руководство МАУ обратилось к Зеленскому с открытым письмом, в котором жаловалось на удар коронакризиса по деятельности компании и просило о выделении кредита и рассрочке по выплатам долгов перед аэропортом «Борисполь» и компанией «Украэрорух» (аэронавигационные услуги).

Учитывая, что с похожими проблемами столкнулись большинство авиакомпаний мира, в таком письме нет ничего удивительного. Тем более, что Зеленский – совсем не первый, кого МАУ тогда попросила о помощи. Ещё осенью 2020 года президент МАУ Евгений Дыхне упомянул в интервью о том, что компания держится на плаву только благодаря ряду соглашений: «Мы практически со всеми нашими контрагентами: лизингодателями, аэропортами, топливными компаниями, которые нас обслуживают, перешли на взаимоотношение замораживания любых предыдущих обязательств и стопроцентной оплаты наших текущих обязательств… Мы сегодня не платим [лизингодателям – прим. ВЗГЛЯД] ежемесячные залоговые платежи, а платим только за налет. То есть, сколько летаем, столько и платим»

А вот на вопрос о долгах перед «Борисполем» (аэропорт Киева) он отвечать отказался, указав лишь, что и самому «Борисполю» будет невыгодно банкротство МАУ: «Аэропорт тоже в этом не заинтересован, поскольку авиакомпания генерирует ему потоки пассажиров. Мы все в одной лодке». Из этого самого «в одной лодке» логично вырисовывается возможное решение: «Борисполь» получает пакет акций авиакомпании либо право выкупа такого пакета. И такая идея даже озвучивалась, но развития не получила.

С другой же стороны, любой, кто хотя бы изредка интересуется ситуацией в украинской пассажирской авиации, знает: проблемы у МАУ начались задолго до эпидемии коронавируса и 4-кратного обвала пассажиропотока. Ещё в 2019 году тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью говорил о том, что либо МАУ гасит долги перед государством, либо она – банкрот.

Тогда же он упомянул, что одной из переговорных позиций МАУ по обсуждению своих долгов перед государством был запрет (со стороны государства) на полёты в РФ, что лишило МАУ прибыльных рейсов – их тогда перехватила «Белавиа», а за МАУ остались только стыковочные рейсы Киев-Минск и Минск-Киев. Ещё одной претензией МАУ к государству была необходимость облёта территории РФ. Для государства это политическая позиция, но для компании – дополнительные расходы на топливо, которые ей никто не компенсирует. То есть, по крайней мере частично, долги МАУ перед государством – это «налог за патриотизм» и нерешённый спор о том, кто же этот налог должен платить.

И это только вершина айсберга, поскольку у МАУ и государства очень давняя история споров о долгах. Вернее, даже не у МАУ, а у Игоря Коломойского – бизнесмена, которого обычно называют собственником компании (по словам самого бизнесмена, он владеет только 25% долей компании).

Это уже было в «Симпсонах»

В конце декабря 2012 года о своём банкротстве объявила еще одна украинская авиакомпания – «Аэросвит». Но проблемы у компании начались задолго до декабря. Многие болельщики, купившие билеты на матчи Евро-2012, проходившего тогда в Польше и на Украине, столкнулись с задержками, а то и вовсе вынуждены были добираться на Украину другими путями, поскольку «Аэросвит» массово переносил и отменял рейсы.

На тот момент «Аэросвит» выполняла примерно треть рейсов за пределы Украины. А ещё именно МАУ подхватила наиболее прибыльные направления «Аэросвита» при банкротстве, туда же ушёл персонал и самолёты. И конечно же, Игорь Коломойский был совладельцем обеих авиакомпаний.

На момент заявления о банкротстве задолженность перед кредиторами составляла более 4,2 млрд грн (более 500 млн долл по тогдашнему курсу). Причём Коломойский сделал финт ушами и постарался перебросить эту задолженность на государство: нидерландские офшоры – номинальные совладельцы «Аэросвита» – до сих пор судятся с Украиной (Фонд госимущества Украины тоже был совладельцем компании), обвиняя именно Украину в банкротстве и настаивая на выплате 700 млн долл компенсации за невыполнение инвестиционных соглашений.

Теперь же дело явно идёт к банкротству МАУ и многое говорит о том, что сценарий этого банкротства может быть похож на банкротство «Аэросвита». «Когда год назад в воздухе витала идея национализации МАУ, я сказал прямо – я положу заявление [об увольнении] до этого. Поскольку это было бы повторением кейса ПриватБанка: государству корешки, а кому-то вершки», – вспоминал Владислав Криклий в начале июня.

На самом деле о национализации МАУ разговор зашёл даже раньше, осенью 2019 года. Тогда ещё вменяемый Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции высказал удивление, мол как это так? «Я говорил, что я считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании. Дотационными являются в принципе авиарейсы… И честно говоря, мы можем спокойно национализировать крупную авиакомпанию, и я знаю, что только будут счастливы собственники, чтобы не платить по долгам. Но мы пока им такое счастье не предоставим».

И он, и Криклий говоря о национализации кидают камешек в огород Порошенко, при котором был национализирован Приватбанк, ещё один актив Коломойского и его партнеров. Это отдельная большая история, но нам она интересна возможной связью с нынешними проблемами МАУ. Дело в том, что как раз после национализации Приватбанка (2016 год, декабрь, славная традиция) МАУ начала показывать убытки: 2,7 млрд грн в 2018 году и 4,5 млрд – в 2019-м (100 и 160 млн долл соответственно).

Бывших собственников Приватбанка неоднократно обвиняли в высокой доле связанных кредитов. От чего теперь, похоже, страдает и авиакомпания, лишившаяся подпитки дешёвыми деньгами от родственной банковской структуры.

Внезапная забота СНБО

На словах СНБО поручил правительству Украины принять меры по предотвращению банкротства авиакомпании. Но поверить в это непросто. Офис Зеленского и СНБО заняты деолигархизацией, а сам Коломойский с переменным успехом отбивается от юридических преследований США: ещё весной они ввели в отношении бизнесмена санкции, а буквально на днях американский суд запретил ему распоряжаться активами на территории США.

Поэтому внезапное внимание СНБО к авиакомпании олигарха продиктовано скорее нежеланием повторения истории 9-летней давности. О чём, кстати, прямо сообщил и сам секретарь СНБО Алексей Данилов: «На это Кабинету министров отводится ровно месяц, чтобы мы с вами были уверены, что той ситуации, которая в свое время была с «Аэросвитом», чтобы она никоим образом не повторилась».

Впрочем, и это не конец истории. Не повторить «Аэросвит» – это лишь явная цель. Не исключено также, что авиакомпанию у Коломойского (под шумок его преследования американцами) готовятся попросту отжать. За долги и непреследование, например. А если не саму компанию, то по крайней мере её направления.

Ещё в апреле 2020 года, в разгар первой волны эпидемии COVID-19, Зеленский заявил о намерении создать национальную авиакомпанию Украины – сегодня её место занимает как раз МАУ. «Это моя мечта. Государство готово выделить на это деньги, чтобы мы построили государственный авиаперевозчик. Мы построим и государственную авиакомпанию, сделаем заказ нашему государственному авиазаводу «Антонов», утверждал Зеленский.

Сложно судить о мотивации такой мечты у президента Украины, однако одной из причин может быть желание уесть Порошенко. При нём такую попытку уже делали, результат (FlyUA) существует и даже летает, но на национального перевозчика не тянет. Мечта не осталась просто словами: в мае этого года премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что ведутся переговоры о закупке самолётов для такой компании.

Ну а во второй половине августа Зеленский заявил о намерении начать работу уже до конца этого года: «Мы начинаем работу. В этом году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика». Для этого он даже встречался с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше. Таким образом, задача СНБО и правительства Украины, вероятно, заключается не в спасении МАУ от банкротства, а в убеждении её совладельцев «свалить по тихому» и не мешать развитию рынка авиаперевозок. Не забыв при этом вернуть государству положенное.

Вопросов на деле больше. То же топливо – его МАУ поставляют структуры Коломойского. Также бизнесмен является владельцем компании-лизингодателя. И если правительство действительно намерено выкинуть МАУ с рынка авиаперевозок, самолёты придётся куда-то девать. Всем сторонам было бы проще по этим позициям договориться, но позволят ли амбиции? Так что, похоже, мы еще увидим эпическую битву Коломойского и Зеленского.

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