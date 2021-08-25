В МИД выразили сожаление о прекращении выдачи виз посольством США в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что сожалеет о том, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам.

«Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал. Подобные объяснения, мягко говоря, лукавые и вводящие в заблуждение. Российские консульские учреждения в США, которые кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы нашим новым сотрудникам на замену завершившим командировку и вернувшимся на Родину, продолжают, тем не менее, визовое оформление в полном объеме. Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», – приводятся ее слова на сайте МИД.

В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.