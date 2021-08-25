 

В РФ пообещали оказать помощь студентам местных вузов из Афганистана

25.08.2021, 19:46, Новости дня
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Студентам и курсантам из Афганистана, находящимся на территории России, при необходимости будет оказана визовая поддержка, сообщила пресс-служба МВД России.

На территории РФ находятся более 1,6 тысячи афганских студентов. «С учетом сложившейся обстановки в Афганистане с российской стороны при необходимости будет оказана визовая поддержка афганским студентам и курсантам, находящимся на территории РФ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Другие категории граждан Афганистана, которые не могут уехать из РФ с учетом проводимых противоэпидемиологических мер, могут до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальный орган МВД и урегулировать свой правовой статус на территории России.

«В настоящее время осуществляется мониторинг дальнейшего развития ситуации как на территории Афганистана, так и в сопредельных с ним странах. Данный вопрос обсуждался на очередном заседании Координационного совета руководителей компетентных органов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам борьбы с незаконной миграцией, состоявшемся 24 августа», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

Афганская диаспора получила согласие властей РФ на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.



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