 

Сочная грудь жены на море – Личное мнение

25.08.2021, 19:40, Разное
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60-летний друг Насти Волочковой Джигурда поделился радостной вестью от жены, отдыхающей на море — она прислала мужу сиськи.

Дед Никита на всякий случай скрыл соски и гордо показал фото подписчикам. Вы тоже посмотрите:


Фото: Соцсети

«В день голубого ПОЛНОЛУНИЯ моя Богиня АНИС прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщинам разрешено загорать, как и мужчинам, топлес, разрешив их выставить в социальные сети!»

Что сказать о сиськах? Грудь, как грудь. Но на месте деда Никиты я бы не спешила радоваться.

Нет, это безусловно прекрасно, что в далёкой Франции женщины на пляже равны мужчинам, отстояли свои права, но когда муж — дома, а жена — на море с обнажённой грудью, я не вижу повода для бурной радости.

Но то — я, человек в принципе не очень доверчивый. Дед Никита борется в Москве с вакцинацией, а сочная ещё Анисина — на пляже с голыми сиськами.

Думаю, это — доверие между супругами. Ага.

Парни, что бы вы сделали, застукав жену без вас на пляже с голой грудью? Дамочки, оголяли ли вы грудь в отпуске, который проводили без мужа? С какой целью это делается, по-вашему?

Источник: Лена Миро



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