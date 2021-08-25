В сети считают, что Тимати что не одобряет методы воспитания детей Анастасии Решетовой

У популярного рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, двое детей. Сын Ратмир, которому скоро исполнится два года, почти все время проводит с матерью – моделью Анастасией Решетовой, а старшая дочь, 7-летняя Алиса, напротив, воспитывается преимущественно в семье Тимати, будучи на попечении бабушки Симоны. Воспитанием и развитием девочки занимаются активно. Алиса учится в школе, занимается спортом, актерским мастерством, балетом и даже вокалом. А бабушка фиксирует успехи внучки в своем Instagram. Впрочем, иногда достижениями дочери хвастается и знаменитый отец.

Несколько часов назад Тимати опубликовал видео, в котором 7-летняя Алиса покоряет волны Тихого океана на известном среди серферов пляже Плайя Колорадо в Никарагуа.

Я не готовлю олимпийского чемпиона и вообще, не рассматриваю это (серфинг) как профессию дочери. Просто хочу, чтобы далее при выборе локаций доминировали Колумбия, Перу, Никарагуа, Гавайи или Ментаваи в противовес Дубаю и Монако, – подписал Тимати видео.

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Публикация от 13 (@timatiofficial)

Тимати с дочкой Алисой

Многие поклонники Тимати восприняли эту подпись как ответ Анастасии Решетовой. Расставшись больше года назад, экс-возлюбленные стараются поддерживать нормальные отношения – вместе отмечают день рождения сына, ходят на вечеринки к друзьям, но по некоторым вопросам с трудом находят компромисс. Например, никак не могут договориться, куда, когда и на сколько поедет Тимур с сыном в отпуск. Во-первых, Решетова пока не готова на месяц расставаться с Ратмиром, потому что считает, он еще мал для долгой разлуки с матерью.

Позже стало известно, что сын Тимати остался с мамой до конца лета. Решетова поблагодарила отца своего сына за “правильное решение” и сказала, что счастлива. Судя по публикациям в сети, Анастасия летние каникулы провела Франции, посетив Париж, Прованс и курорты Лазурного берега.

Анастасия Решетова

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне прошлого года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым: в марте 2014 года модель Алена Шишкова родила дочь Алису.

Сам Тимати параллельно с отцовством активно налаживает личную жизнь: недавно он принял участие в реалити-шоу “Холостяк”, где в финале выбрал Екатерину Сафарову. Правда, спустя месяц девушка сняла помолвочное кольцо и улетела обратно в Испанию, где живет уже несколько лет. В мае этого года Анастасия дала большое интервью, в котором рассказала об отношениях и причине расставания с Тимати.

Тимати с сыном Ратмиром