Эмма Коррин рассказала, как готовилась к роли принцессы Дианы: “Она хотела заботы и принятия”

Два с половиной года назад начинающая актриса Эмма Коррин вытянула свой счастливый билет. Девушка, в фильмографии которой значился лишь один проект – сериал “Гранчестер” – была утверждена на роль принцессы Дианы в британском сериале “Корона”. С тех пор карьера 25-летней актрисы определенно пошла в гору: помимо появления новых проектов в ее графике она стала часто давать интервью, а киноэксперты не раз признавали ее талант – например, в марте этого года Эмма получила “Золотой глобус” в номинации “Лучшая актриса сериала”.

Накануне в сети появилась обложка Эммы для журнала W Magazine, внутри которого – большое интервью с актрисой. В нем Коррин рассказала не только о нынешнем этапе ее жизни (напомним, недавно Эмма призналась, что пытается понять свою гендерную идентичность), но и о взрыве популярности, обрушившейся на нее.

Вчера вечером мой брат пришел на спектакль с моим участием. Это было так весело! Когда мы вышли на поклон, я подмигнула ему, а он так кричал и аплодировал. Я была очень счастлива… Люди всегда спрашивают, как на меня повлияла слава и известность, но не то чтобы я чувствовала это на эмоциональном уровне. Но вчера вечером меня просто накрыло.

Эмма Коррин

Также она высказала свое мнение о том, несут ли актеры ответственность перед публичными лицами, которых они играют на большом экране, и рассказала, как она и ее коллега по сериалу, актер Джош О’Коннор, сыгравший принца Чарльза, готовились к своим ролям:

Я хотела, чтобы все было аутентично. Мы с Джошем провели целое исследование, изучили их историю… Стало ясно, что нестабильное детство Дианы привело к тому, что она искала чего-то гостеприимного. Мы знали, что она была очень теплым человеком, который тянулся к людям. Она хотела заботы и принятия, но столкнулась с противоположным отношением в королевской семье, – описала свое впечатление от биографии Дианы Эмма.

Во время подготовки мы оба потратили много времени, изучая нюансы неудачных браков. Наша забота о наших собственных персонажах и друг о друге означала, что какой бы ни была сцена, мы были полностью сосредоточены на том, чтобы рассказать правду о тех моментах, – рассказал О’Коннор.

В сезоне Эмма должна была передать период борьбы Дианы с булимией, что было весьма трудно:

Я хотела, чтобы это было показано чутко, деликатно и продуманно. Речь шла о битве за контроль над своей едой, все на уровне чувств. Для Дианы это был еще и способ физически избавиться не только от еды, а от всего того, чем она была переполнена эмоционально, – поделилась Эмма.

Джош О’Коннор и Эмма Коррин в сериале “Корона”