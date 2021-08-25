 

Макогон предложил украинское управление “Северным потоком – 2”. Потом объяснил, что это шутка

25.08.2021, 19:20, Новости дня
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Об этом он написал в комментариях к своему посту о немецком суде, не освободившем “Северный поток – 2” от выполнения правил Европейского союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа для обеспечения честной конкуренции.

“Предложим наши услуги относительно управления “Северным потоком – 2″ как реально независимый от РФ оператор ГТС”, – заявил Макогон.

После этого он написал на украинском и русском языках, что “это шутка”.

Скриншот: Sergiy Makogon / Facebook
Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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