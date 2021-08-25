Зеленский назначил представителя Украины при ЕС, уволил посла в Канаде и присвоил Кулебе новое звание

Так, Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии.

Кроме того, президент уволил Андрея Шевченко с должностей посла Украины в Канаде и представителя Украины в Международной организации гражданской авиации (ICAO). Шевченко работал послом в Канаде с 2015 года, так что причиной его увольнения также может быть ротация.

Президент также присвоил ряду сотрудников МИДа дипломатические ранги. В частности, министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, а его заместителям Эмине Джапаровой и Евгению Енину – ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Ппосол Украины в Таиланде Андрей Бешта получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла посмертно.

Контекст:

Новый представитель Украины при ЕС, Ченцов ранее работал в посольствах Украины в Турции и Польше, в представительстве Украины при Европейском Союзе. Возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, а также был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

6 апреля Зеленский в рамках плановой ротации уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах.

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