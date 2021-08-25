Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

Суд решил полностью удовлетворить ходатайство областной прокуратуры и признать противоправным решение Днепропетровского областного совета о поддержке языковой политики в Украине, согласно которому сохранялся региональный статус русского языка.

Суд также признал, что это решение облсовета противоречит действующему закону о государственном языке.

Решение вступит в силу после того, как истечет срок подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела.

Контекст:

В 2012 году в Украине был принят закон “Об основах государственной языковой политики” (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование не государственных языков в стране.

В период действия закона статус регионального русский язык получил, по данным “Обозревателя”, в ряде областях – Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Николаевской, Одесской, а также в Севастополе и АР Крым.

23 февраля 2014 года Верховная Рада отменила закон Колесниченко – Кивалова, а в 2018 году Конституционный Суд Украины постановил, что принятие этого закона не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.

С февраля 2014 года органы местного самоуправления начали отменять решения о статусе русского языка как регионального. Так, 20 октября 2014-го его отменил Херсонский городской совет, сообщало издание “Херсонские вести”, в ноябре 2018-го – Харьковский областной совет.

Горсовет Николаева 20 мая 2021 года рассматривал этот вопрос, но не смог отменить свое решение. В итоге его отменил суд – как и в Одесской области, Запорожье, Запорожской области, Николаевской области.

В некоторых населенных пунктах Одесской и Черновицкой областей статус регионального присвоен также болгарскому, гагаузскому, молдавскому и румынскому языкам.

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