Недостаточное употребление жидкости увеличивает риск сердечной недостаточности

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25.08.2021, 19:18, Разное
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Взрослым мужчинам рекомендуется получать в любом виде (с напитками и с пищей) не менее двух литров воды в сутки, женщинам – не менее 1,6 литров. Однако потребление жидкости многих людей не соответствует даже нижним границам нормы.

Чтобы оценить, достаточно ли жидкости получает человек, ученые определяют концентрацию натрия в плазме крови. Если влаги недостаточно, то этот показатель увеличивается, поскольку организм старается удержать воду. В то же время, это вносит вклад в риск развития сердечной недостаточности. При таком состоянии сердце не может эффективно перекачивать кровь.

«Можно ожидать, что уровень натрия в сыворотке менятеся в разные дни в зависимости от количества выпитой воды. Однако этот показатель длительно остается в узких пределах, что, скорее всего, связано с привычным режимом потребления жидкости», – сказала Наталия Дмитриева (Natalia Dmitrieva) из Национальных институтов сердца, легких и крови США, соавтор нового исследования.

Ученые проанализировали данные о почти 16 тысячах человек. В начале исследования им было по 44-66 лет, за ними наблюдали в среднем в течение 25 лет. Авторы ориентировались на концентрацию натрия в крови участников как на показатель того, сколько жидкости те получают. Также они обследовали их сердце и оценили толщину стенок левого желудочка. Их гипертрофия – фактор риска сердечной недостаточности.

Высокий уровень натрия в сыворотке крови был связан с риском гипертрофии стенок левого желудочка и сердечной недостаточности через 25 лет. Увеличение этого показателя на 1 ммоль/л было связано с увеличением вероятности развития сердечной недостаточности на 11%. Это утверждает о том, что даже небольшая нехватка жидкости опасна для сердца.

«Наше исследование показало, что поддержание хорошего уровня гидратации может предупредить или хотя бы замедлить изменения в сердце, которые ведут к сердечной недостаточности», – сообщила Дмитриева.

Она добавила, что новые данные говорят о том, что необходимо придавать большее значение тому, сколько жидкости мы получаем. Если ее недостаточно, то необходимо принимать меры. Также ученые считают, что врачи могут ориентироваться на показатель концентрации натрия в крови, чтобы выявлять людей, которым может помочь увеличение потребления влаги. 



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