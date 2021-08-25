 

Софья Таюрская опровергла слухи о своей беременности

25.08.2021, 19:16, Разное
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Софья Таюрская опровергла слухи о своей беременности, которую ей приписывают после публикации новых снимков. Солистка популярной группы Little Big призналась, что перед съемкой просто плотно поела, поэтому живот заметно увеличился.
О романе Софьи Таюрской и Ильи Прусикина стало известно весной. Также новой возлюбленной удалось сохранить нормальные отношения с бывшей женой солиста Ириной Смелой и поладить с их общим сыном Добрыней. После появления слухов о беременности певица решила сама прокомментировать их. Причиной увеличения живота она назвала плотный обед перед съемкой, что солистка группы смогла себе позволить во время отдыха.

Изображение взято с: instagram @sonyatayurskaya
«Я не беременна, поэтому можете не волноваться», – пояснила фанатам в видеоролике в Instagram Stories возлюбленная Прусикина.

Источник: www.instagram.com



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