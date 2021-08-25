“Новые люди” хотят решить проблемы грузоперевозчиков

Партия “Новая люди” разработала всероссийскую

программу, целью которой является выявления злоупотреблений в сфере

грузоперевозок в регионах. Специалисты отмечают большое количество проблем в

данной сфере: удручающее состояния дорог, коррупция, неправильная организация

отдыха водителей, сложные процедуры получения необходимой документации.

Безусловно, это все требует тщательной проверки.

“Новые люди” проложили оптимальный маршрут по

крупным российским городам, где из-за большого трафика и проблемы встречаются

чаще. Партийцы вместе со специалистами намерены проверить состояние дел в

региональных центрах: Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Екатеринбурге, Челябинске,

Уфе, Самаре, Саратове, Воронеже, Волгограде, Ростов-на-Дону, Ставрополе,

Краснодаре, Симферополе.

Ревизия уже прошла в Москве и Московской области. В

результате автопробега удалось выяснить, что больше всего перевозчиков волнует

сложный регламент оформления пропусков для въезда в столицу. На этой почве

“бурно цветут” частные компании, которые помогают с оформлением документов за

деньги, причем, ценник ставит каждый сам: от 10 до 50 тысяч рублей.

Под эгидой “Новых людей” проверку возглавил президент

Национальной Ассоциации Грузового Автомобильного Транспорта “ГРУЗАВТОТРАНС”

Владимир Матягин. Контроль и поддержку осуществляют СК РФ и другие госорганы. 25

августа в штабе партии “Новые люди” кандидат в Госдуму и председатель Центра

торгово-промышленной палаты РФ Валентин Игнатьев дал напутствия делегации и

проводил ее в путешествие по стране.

“Грузоперевозки – это как система кровоснабжения

страны. Поэтому решение проблем положительно отразится на кошельке каждого

жителя России. Результатом должны стать актуальные законодательные инициативы. Совместными

усилиями мы хотим помочь и грузоперевозчикам, и экономике страны в целом”, –

отметил Игнатьев.

Примечательно, что партия получила поддержку лично

от председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Когда Игнатьев

и Матягин собрали от дальнобойщиков информацию о регионах с самыми явными

коррупционными поборами, последний записал видеообращение и направил его в СК

РФ. Матягин рассказал Басстрыкину, что обозначенная проблема носит системный

характер на всей территории России. Глава Следкома откликнулся и поручил

сотрудникам ведомства начать взаимодействовать с партией.

“Мне нравится формат партии “Новые люди”. Когда

предложили возглавить комитет по транспорту, я согласился. Мы сформировали

пакет предложений, касающихся сферы грузоперевозок. Это не мои личные

“хотелки”. Новые люди – единственная партия, которая включила наши предложения

в программу. Я с 1998 года в транспортной сфере. И наступил такой момент, когда

надоело, пришло время действовать”, – подчеркнул Матягин.

Сегодня “Новые люди” предлагают компетентным органам

присоединиться к их программе и совместно проанализировать текущую ситуацию в

регионах России. Символично, что старт всероссийской программы совпал с

поручением вице-премьера Виктории Абрамченко проработать меры по снижению цен

на услуги по перевозке социально значимых продуктов по территории страны. Новые

люди предлагают компетентные органы присоединиться к их программе и совместно

проанализировать текущую ситуацию в регионах страны.

Важно отметить, что в России работает около 6,5 млн.

единиц грузового транспорта. В этом секторе экономики занято более 15 млн.

человек. С учетом членов их семей речь идет о нескольких десятках миллионов

человек, живущих в состоянии нестабильности и неопределенности. Меж тем, проект

закона “Об автомобильных грузоперевозках” находится в Госдуме уже четвертый

год.