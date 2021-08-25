 

Путин поддержал идею учредить День отца в России

25.08.2021, 19:10, Разное
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“Я всячески буду поддерживать все, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы сейчас сказали, обязательно с коллегами это обсудим” – пообещал глава государства.

Инициативу учредить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября озвучил член Центрального штаба ОНФ, Заслуженный артист России Денис Майданов. Идею поддерживают многие общественные организации, отметил он.

У россиян есть запрос на такой праздник, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее мнению, это восполнит недостаток внимания в к теме отцовства.

По предложению президента Анна Кузнецова включена в первую пятерку федерального списка “Единой России”. Также туда входят министр обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

Владимир Путин 24 августа выступил на втором этапе XX съезда “Единой России”. Глава государства внес предложения в народную программу партии.



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