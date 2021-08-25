Мнение: Участники полярных конвоев
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Флага СССР не нашлось, остался лишь на сиротливом логотипе. Зато триколор оказался в числе флагов стран участвовавших в обеспечении проведения Полярных конвоев.
А потом удивляемся депутатам ходившим в атаку под триколором. Полярные конвои все таки ходили в СССР, а не в Российскую Федерацию.
Стоит отметить, что 5 лет назад флаг СССР еще был.
В аэропорту Шереметьево, в отличие от аэропорта Архангельска на этот юбилей все как обычно.
PS. Сами Полярные конвои безусловно сыграли важную роль, как собственно и помощь союзников, поэтому отмечать даты с этим связанные, можно и должно, вспоминая подвиги союзных и советских моряков, которые проводили транспортные конвои в Мурманск и Архангельск в наиболее тяжелые годы Великой Отечественной Войны.
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Источник: Colonel Cassad
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