Мнение: Участники полярных конвоев

Флага СССР не нашлось, остался лишь на сиротливом логотипе. Зато триколор оказался в числе флагов стран участвовавших в обеспечении проведения Полярных конвоев.

А потом удивляемся депутатам ходившим в атаку под триколором. Полярные конвои все таки ходили в СССР, а не в Российскую Федерацию.

Стоит отметить, что 5 лет назад флаг СССР еще был.



В аэропорту Шереметьево, в отличие от аэропорта Архангельска на этот юбилей все как обычно.

PS. Сами Полярные конвои безусловно сыграли важную роль, как собственно и помощь союзников, поэтому отмечать даты с этим связанные, можно и должно, вспоминая подвиги союзных и советских моряков, которые проводили транспортные конвои в Мурманск и Архангельск в наиболее тяжелые годы Великой Отечественной Войны.

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