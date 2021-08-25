 

Число заразившихся COVID в мире начало стабилизироваться

25.08.2021, 18:53, Новости дня
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Количество новых случаев заражения COVID-19 и летальных исходов в мире на прошлой неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смерти в мире было стабильным на прошлой неделе», – отметил он на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что речь идет о стабилизации «на очень высоком уровне» заболеваемости и смертности.

Уточняется, что в течение недели – с 16 по 22 августа – в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ выявили 19 536 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,8 млн случаев заболевания.



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