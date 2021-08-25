Школьники обсудили с Путиным проблемы школьного питания

Активист Российского движения школьников(РДШ) из Мурманска – ученик 4 класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту РФ Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых.

Также в рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета РФ по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» Юлия Калашникова – заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей, говорится в пресс-релизе РДШ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Афиногенов, став активистом Российского движения школьников, одержал победу в конкурсе «РДШеф моего региона» проекта «Шеф в школе». Он очень любит готовить и смотреть кулинарные мастер-классы, поэтому тема школьного питания вызвала к него большой интерес. «Шеф в школе» – всероссийский проект Российского движения школьников, призванный привлечь внимание к проблеме школьного питания и помочь ее решить с учетом мнения школьников России. За время работы к проекту присоединились более 5 тыс. школьников со всей страны. Амбассадором проекта стал известный шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев. Ему помогают активисты-РДШефы во всех регионах страны. В общении с Путиным активист РДШ подчеркнул, что первый, кто оценивает блюда в школьной столовой – это сами школьники.

Четвероклассник рассказал, как Российское движение школьников проводит мониторинг школьных столовых, и ребята ставят им звездочки. Ученики оценивают не только, чтобы было вкусно, но, и чтобы все было красиво, приборы были на месте, а еда – теплой.

«Мы рады, что в Мурманской области нас наконец-то услышали, и в меню начала появляется оленина, которую мы так любим. Я хочу, чтобы в других областях страны тоже услышали учеников. А еще мы передали наши предложения Роспотребназдозу, и те, кто захочет присоединиться к нашему проекту, мы всегда готовы приехать и помочь. Перезагрузим школьное питание вместе. Еще, я посовещался с родителями, и у меня появилась идея: что родители, у кого есть санитарные книжки будут приходить в школу и смотреть за качеством приготовления блюд. Мне кажется, эта идея сработает эффективно», – рассказал президенту Афиногенов.

Путин рассказал, что тоже считает, «что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и в столовой».

«И ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить, и сомнений в этом нет. Я так понимаю, что у вас боевая такая команда – дружина, вы очень мобильные люди можете при необходимости выехать в любой регион Российской Федерации и оказать содействие тем, кто пока не справляется с решением этой задачи. Я это понял, отметил для себя и буду иметь в виду, обязательно воспользуемся, если потребуется, вашей помощью», – ответил школьнику Путин.

Заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская Юлия Калашникова поблагодарила президента за изменения в области образования, внесенные в законы, и рассказала, что Министерством просвещения РФ в этом году разработана и внедрена типовая программа для школ, а также совместно с Российским движение школьников был запущен и реализован Всероссийский конкурс

«Навигаторы детства» для специалистов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. В рамках этого конкурса специалисты на должность советника по воспитанию прошли обучение на базе Артека по специализированной программе повышения квалификации в объеме 106 часов. Я сама приняла непосредственное участие в данном конкурсе и смело могу смело сказать, что подготовка будущих советников, которые приступят в этом учебном году к работе, ведется полным ходом. И это – отличный опыт для меня и моих коллег. И я думаю, что по итогам реализации в 10 пилотных регионах, этот опыт можно распространить по всей стране, а Артек сделать постоянной базой для подготовки специалистов в области воспитания», – поделилась о своем участии в проекте Калашникова.