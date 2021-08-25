Даже лучший кондитер не сможет придраться к вкусу: все секреты приготовления безупречного брауни

Любите ли вы готовить выпечку? Если да, тогда вам будет интересно узнать о том, как готовится брауни – шоколадный пирог коричневого цвета, особо популярный у американцев. Хотели бы вы приготовить нечто подобное? Если вы желаете приятно удивить своих гостей новым блюдом, шоколадный пирог – идеальный вариант.

Шоколад хорошего качества

У каждого свое представление о том, как выглядит безупречный брауни, однако нет сомнений в том, что вам понравятся легкие прямоугольные кусочки шоколадного пирога с хрустящей, слегка блестящей верхушкой. О каких секретах приготовления следует знать, чтобы сделать все правильно?

Разумеется, для действительно хороших пирожных вам понадобится отличный шоколад. Используйте продукт самого лучшего качества: если вы не хотите его есть, не добавляйте его в выпечку. Вам нужен 70% темный шоколад для интенсивного вкуса, но вы также можете использовать молочный шоколад, если предпочитаете что-то более мягкое. Некоторые даже используют белый шоколад, если хотят сделать блонди брауни.

Какао-порошок

Даже самый хороший шоколад становится вкуснее благодаря добавлению какао. Какао добавляет приятный аромат, при этом не увеличивая содержание жира, который может повлиять на текстуру пирога.

По возможности используйте какао-порошок голландской обработки, который имеет более глубокий вкус и цвет. Некоторые даже добавляют кофе: используют его как приправу или дополнение для получения более лучшего вкуса. Добавьте чайную ложку эспрессо, а если его нет – подойдет растворимый кофе.

Ваниль

Помимо кофе, усиливающего вкус шоколада, добавьте в выпечку немного экстракта ванили: он сделает ваше блюдо более нежным. Помните: даже небольшая мелочь может иметь огромное значение. Однако не переборщите: ваши пирожные на вкус не должны напоминать мороженое.

Если говорить о добавлении специй, в данном случае хорошо подойдет чайная ложка молотой корицы, кардамона или аниса. Вы можете добавить щепотку сушеного перца чили: он отлично гармонирует с шоколадом.

Добавление сливочного масла

Чем выше содержание жира в ваших пирожных, тем они вкуснее. Какая-то часть этого жира поступает из шоколада, но большая его часть – из сливочного масла. Используйте несоленое сливочное масло, так как это позволяет вам лучше контролировать процесс.

Возможно, вы также захотите добавить щепотку соли: как ни парадоксально, данный продукт усиливает сладость и снижает вероятность того, что какая-то часть пирога будет неприятной на вкус.

Для большего эффекта попробуйте поджарить масло: осторожно растопите его на сковороде, затем держите на среднем огне, часто помешивая, пока не увидите маленькие коричневые пятнышки. Как только это произойдет, немедленно снимите масло с огня и вылейте в миску с шоколадом.

Выбор яиц

Когда дело доходит до яиц, свежесть имеет немалое значение. Если вы приобретали яйца несколько дней назад, их лучше запечь, учитывая внутреннее состояние белков. Для наилучшего результата храните яйца в комнатной температуре.

Чтобы получить хрустящую корочку, вам нужно хорошо взбить яйца с сахаром (желательно, коричневым сахаром). Помните: чем темнее сахар, тем больше у него аромата. Соблюдайте меру: слишком маленькое его количество сделает ваши пирожные менее сладкими, однако добавив чрезмерное количество сахара, вы рискуете получить слегка подгоревшую корочку.

Взбейте яйца с сахаром сразу после того, как растопите шоколад и масло. Взбивайте их до тех пор, пока смесь не станет бледной, пенистой и не увеличится в объеме вдвое.

По сути, вам не нужен разрыхлитель: пользуясь подобным подходом, вы получаете красивую, тонкую как бумага, хрустящую корочку.

Используйте немного муки

Без муки ваши пирожные были бы просто комком, состоящим из шоколадной слизи. Это вкусно, но не совсем то, что нам нужно. Вам нужно ровно столько муки, чтобы придать выпечке необходимую структуру.

Смешайте растопленный шоколад и масло со взбитыми яйцами и сахаром, добавьте ароматизаторы и просейте через сито муку и какао. Это поможет вам объединить эти ингредиенты, не создавая комков. Будьте максимально быстры, но в то же время аккуратны, чтобы не упустить из виду ни одну важную деталь в приготовлении блюда.

Форма для выпечки

Помните: форма для выпечки должна быть подходящей. Оптимально использовать металлическую форму, так как она лучше распределяет тепло. Стеклянная форма тоже подойдет, однако это с большей вероятностью приведет к получению плотных пирожных.

Будьте осторожны: в слишком большой форме для выпечки тесто будет растекаться слишком тонко, а в чересчур глубокой оно окажется недожаренным. Какую бы форму для выпечки вы ни использовали, хорошо смажьте ее маслом.

Наверное, вы согласитесь, что в кулинарии нет ничего печальнее, чем видеть, как половина ваших красивых пирожных попросту приклеилась к формочке. Как избежать чего-то подобного?

Не полагайтесь лишь на масло. Прежде чем заливать тесто, для уверенности застелите противень пергаментом. Или, для индивидуального угощения, используйте формочки для кексов, но учтите, что они испекутся гораздо быстрее и будут иметь более высокое соотношение жевательной корочки и липкой внутренней части.

Другие рекомендации

В большинстве рецептов брауни время выпечки составляет от 20 до 40 минут. Примерно на половине пути достаньте противень из духовки и хорошенько постучите им по кухонной стойке. Звучит странно, не правда ли? Однако это имеет огромное значение для готовящегося изделия, поскольку выравнивает его текстуру и улучшает корку.

Можете добавить щепотку соли, как только достанете пирог из духовки: многим нравится подобный контраст вкусов в только что приготовленной выпечке. Ваши свежеиспеченные пирожные будут пахнуть так невероятно, что вам захочется сразу же взять в руки нож. Но не так быстро: нужно немного подождать.

Дайте пирогу остыть до комнатной температуры, прежде чем разрезать: в противном случае он не застынет и его внутренности попросту развалятся. Используйте острый нож и протирайте лезвие после каждого разреза, чтобы подавать гостям абсолютно чистые ломтики.

Возможно, перед тем, как запечь жидкое тесто, вы захотите добавить орехи, ягоды или сушеную вишню для придания вкуса и текстуры. Это сделает ваше блюдо еще вкуснее и ароматнее: не сомневайтесь, у вас получится приятно удивить гостей!