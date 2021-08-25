«Центр Элла»

Как избиркомы перестали что-либо значить.

По закону, избиркомы — независимые органы, цель которых ограничить влияние исполнительной власти на исход выборов и защищать права избирателей. На деле их «уверенитет» не заметен: в споре между кандидатами и госорганами избиркомы, как правило, встают на сторону последних. Отказы комиссий в регистрации все чаще опираются на решения судов, Минюста и прокуратуры, а количество выбывших кандидатов растет. Выбывшие — это те кандидаты, которые были исключены на этапе подачи документов, кому-либо было отказано в регистрации, либо те, чья регистрация была отменена.

На 17 августа число выбывших — 244 потенциальных кандидата из федеральных списков — превысило показатель 2016 года (234 человека на момент окончания кампании). И, видимо, их будет еще больше за счет снятия кандидатов с выборов после регистрации: на данный момент таких решений 12, при этом пять лет назад их количество достигло 91.

Большинство выбывших собиралось баллотироваться от непарламентских партий. По решению ЦИК в праве избираться было отказано всего одному кандидату от партии, представленной в Госдуме, — Павлу Грудинину от КПРФ.

Всего на 17 августа по инициативе ЦИК выбыло 114 кандидатов. Большинство из них комиссия не допустила по каким-то формальным причинам на этапе подачи документов.

На стадии регистрации возможности участвовать в кампании были лишены 32 кандидата. В 25 случаях причиной послужила судимость. При этом в зарегистрированных списках «Голос» насчитал 46 кандидатов, имеющих или имевших судимость, которых допустили к выборам.

В оставшихся семи случаях ЦИК отказала кандидатам в регистрации из-за наличия административного наказания за «демонстрирование нацистской символики» (один кандидат от «Яблока»), наличия иностранных финансовых инструментов (один кандидат от КПРФ и один — от «Родины»), наличия иностранного гражданства (два кандидата от «Яблока», один — от «Новых людей», один — от «Родины»).

Делегирование ответственности

24 июля ЦИК исключила Павла Грудинина из федерального списка КПРФ. Поводом послужили поступившие от Генпрокуратуры сведения о наличии у Грудинина счетов в иностранных банках. При этом партия и сам кандидат утверждали, что на момент выдвижения Грудинин избавился от этих активов. Председатель ЦИК, Элла Памфилова, заявила, что комиссия принимает решение на основании данных Генпрокуратуры и не вправе «заниматься расследованием и давать оценку».

Утрата субъектности ЦИК неоднократно подтверждается в ряде других случаев:

— При отказе в регистрации Сергея Капчука, кандидата от «Партии Роста», ЦИК сослалась на приговор 2019 года за мошенничество. При этом комиссия не учла переквалификацию тяжести преступления с тяжкой на среднюю, что позволяло Капчуку участвовать в выборах. В итоге кандидат был вынужден восстанавливать свои права через Верховный суд, в результате чего потерял 10 дней избирательной кампании.

— Кандидату от партии «Родина» Дмитрию Булыкину также пришлось оспаривать решение ЦИК в Верховном суде. Суд встал на сторону кандидата. Элла Памфилова так прокомментировала решение ВС: «ЦИК, принимая то или иное решение, обязана основываться на официально представленных в ответ на запрос ЦИК выводах соответствующего ведомства. И мы только приветствуем решения суда о восстановлении того или иного кандидата с учетом дополнительно выявленных обстоятельств».

Принятие решения о допуске кандидатов — одна из задач избиркомов, от исполнения которой они нередко уклоняются, перекладывая ответственность то на госорганы, то на суды, оставаясь при этом безнаказанными. В результате решения комиссий об отказе могут выглядеть более чем необоснованно.

Например, по иску кандидата от партии «Зеленые» был снят с выборов Лев Шлосберг, который шел в Госдуму от «Яблока». В жалобе, как пишут СМИ, говорится о связи политика с ФБК (организация признана экстремистской и внесена Минюстом в список иноагентов). При этом Шлосберг не только не имеет отношения к организации, но и активно критикует ее деятельность.

Рост числа выбывших кандидатов во многом связан с ограничениями пассивного избирательного права, о которых «Голос» писал ранее. На их ужесточение сильно повлияло признание ФБК экстремистской организацией, что позволило Минюсту массово не допускать к выборам сторонников Навального, снимать их кандидатуры уже после регистрации. И в целом это лишает 8% российских избирателей возможности баллотироваться.

30 июля, также полагаясь на сведения Минюста, избирком Нижегородской области не допустил к выборам фигурантку «санитарного дела» Наталью Резонтову. В основе отказа — причастность кандидата от «Яблока» к экстремистским организациям. Нижегородский областной суд признал решение избиркома правомерным, однако никаких доказательств о связи Резонтовой с ФБК Министерство юстиции не предоставило.

Право на снятие кандидатов из-за сотрудничества со штабами Навального может помочь властям устранять сильных конкурентов в регионах с низким рейтингом «Единой России» и лояльных к ней партий. Так произошло в Якутии, где возникла угроза снятия с выборов бывшего координатора штаба Навального Анатолия Ноговицына. Кандидат от «Яблока», по предварительным оценкам, со слов Ноговицына, получил 37% голосов.

При этом «Справедливую Россию» и КПРФ готовы поддержать 26% и 7,8% избирателей, а «Единая Россия» смогла набрать только 83 голоса.

По известному сценарию Министерство юстиции направило в избирком сведения о причастности Ноговицына к экстремистской организации. Сам кандидат не считает свою связь с региональным штабом Навального достаточной причиной для снятия с выборов: «Взаимодействие с ФБК никого не записывает автоматически в экстремисты, поэтому меня не могли не зарегистрировать. Но уже после регистрации стало понятно, что у меня высокий рейтинг, и сейчас они хотят снять меня с выборов по этой причине».

На фоне падения рейтинга «Единой России», по словам Ноговицына, кажется, что власть хочет «зачистить поле», то есть устранить оппозиционно настроенных конкурентов и обеспечить спокойный переход власти в 2024 году. Недопуск бывших сотрудников штабов Навального к выборам в Госдуму — один из шагов в этом направлении.

Снижается количество выдвиженцев

Готовность и возможность потенциальных кандидатов участвовать в выборах, по сравнению с кампанией 2016 года, заметно снизились. Стало меньше как уведомлений о выдвижении, так и зарегистрированных кандидатов. Количество зарегистрированных самовыдвиженцев при этом побило антирекорд 2016 года: 11 человек против 23 в 2016 году на всю страну.

При этом парламентские партии свои позиции практически не утратили. Падение количества выдвиженцев произошло не за их счет. Это наиболее заметно, если сравнить число округов, по которым выдвигаются кандидаты: ровно как и пять лет назад, кандидаты от фракций Госдумы шли почти от всех округов, притом что представительство непарламентских партий заметно сократилось.

Одна из главных причин снижения количества кандидатов, как указано в докладе, — рост рисков для оппозиции. На это указывают массовые отказы выдвигаться среди активных оппозиционных политиков.

Например, Дмитрий Гудков, у которого 1 июня прошли обыски, был вынужден покинуть страну и отказаться от участия в выборах. По разным причинам свои кандидатуры сняли депутат Госдумы Евгений Ройзман, новосибирский депутат Сергей Бойко, а также Алексей Ворсин из Хабаровска, который находится под домашним арестом. Илья Яшин также отказался от участия в выборах в Госдуму (политику в итоге не дали разрешения даже на открытие избирательного счета из-за «экстремизма»).

Есть случаи, когда партии отказывают в выдвижении известным политикам. Некоторые из потенциальных кандидатов связывают это с давлением на партию. Самой громкой стала история с отказом политического комитета «Яблока» одобрить список кандидатов, предложенный федеральным бюро. В итоге было отказано в выдвижении Сергею Власову, Игорю Драндину, Вадиму Коровину, Алексею Миняйло, Олегу Степанову и Денису Шендеровичу. Один из них, Игорь Драндин, прокомментировал решение партии: «Примерно месяц назад от двух независимых друг от друга источников я получил информацию, что из администрации президента разослано указание для всех партий с запретом на выдвижение тех, кто участвовал в митингах в поддержку Алексея Навального. Ранее эти источники никогда меня не обманывали».

Заместитель председателя «Яблока» Иван Большаков не отрицает наличие рисков, связанных с политиками из списка, как и не отрицает страха перед этими рисками: «Выдвижение Степанова ставит под угрозу весь список «Яблока». Снятие списка «Яблока» и есть «слив» выборов в пользу «Единой России», потому что тогда на этих выборах не будет партии, которая требует освобождения политических заключенных и отмены репрессивных законов», — объяснил он «Открытым медиа».

О давлении на партию «Родина», по данным «Голоса», заявлял башкирский общественник Альберт Рахматуллин. Также был случай давления мэрии Москвы на КПРФ по поводу выдвижения Виталия Петрова, соратника Валерия Рашкина. Не состоялось выдвижение в Костромской области Валерия Соловья от «Партии Роста».

Дарья Таланова, data-отдел «Новой газеты»

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