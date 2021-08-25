Принцесса Норвегии Метте-Марит поздравила принца Хокона с 20-летием со дня свадьбы

Сегодня, 25 августа, в семье норвежских монархов – кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит – праздник. Ровно двадцать лет назад состоялась их свадьба в кафедральном соборе Осло. По такому случаю 48-летняя принцесса сделала публикацию в Instagram. Она опубликовала селфи с мужем и подписала фото смайликом в виде сердца.

А в официальном Instagram-аккаунте норвежского королевского дома были опубликованы фото принца и принцессы разных лет, а также портреты королевских особ с наследниками.

Сегодня ровно 20 лет с того момента, как кронпринц обвенчался в кафедральном соборе Осло. С годовщиной, наследний принц Хокон и наследная принцесса Метте-Марит! – гласила подпись под серией фото.

Принц Хокол и принцесса Метте-Марит

Свадьба монаршей пары состоялась 25 августа 2001 года в соборе Oslo Cathedral. На невесте было довольно строгое, лаконичное, но при этом очень элегантное белое платье Ove Harder Finseth с длинным струящимся шлейфом. Голову Метте-Марит украшала бриллиантовая тиара, подаренная ей королем Харальдом и королевой Соней. Длина фаты невесты составляла шесть метров.

Вопреки традициям, к алтарю невесту вел не отец (родители Метте-Марит развелись, когда девочке было 11 лет), а сам жених. В день свадьбы влюбленные не расставались ни на минуту, так им было легче переносить давление общества и прессы. Дело в том, что невесту принца – простолюдинку из провинции, мать-одиночку, которая в юности употребляла наркотики, норвежцы поначалу приняли в штыки. Хокон ради любимой был готов отказаться от престола, а Метте-Марит публично покаялась в грехах юности. Только после этого молодым людям разрешили пожениться. Интересные факты о кронпринцессе читайте здесь.

Принц Хокон и принцесса Метте-Марит в день свадьбы, 25 августа 2001 года

Спустя три года после свадьбы, в 2004 году, у кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит появился первый наследник трона – дочка, принцесса Ингрид Александра. В 2006 году монаршая чета подарила миру еще одного потенциального монарха Норвегии – принца Сверре Магнуса.

У наследной принцессы также есть 24-летний сын от предыдущих отношений – Мариус Борг Хейби. Мариус, достигнув совершеннолетия, уехал учиться в Калифорнию, позже, отказавшись от титула и соответствующих привилегий, работал в Лондоне. В прошлом году стало известно, что молодой человек устроился на работу мотомехаником в небольшой магазинчик в городке Лиер, недалеко от поместья Скаугум, где проживает вся его семья.