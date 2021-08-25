Товарооборот Белоруссии и РФ резко увеличился в первом полугодии 2021 года

По данным Федеральной таможенной службы товарооборот Белоруссии и РФ вырос на 37% и составил 17,5 млрд. долларов, рассказал торговый представитель РФ в республике Юрий Золотарев.

Он отметил, что экспорт РФ в Белоруссии – 10,3 млрд. долларов, рост составил 48%. В свою очередь белорусский экспорт вырос на 24% и составил 7,2 млрд. долларов, передает Sputnik Белоруссия.

Сообщается, что основными товарами российского экспорта в Белоруссию традиционно являются нефть, природный газ, черные металлы электрические машины и оборудование, пластмассы и изделия из них.

«Наиболее весомый рост мы наблюдаем по поставкам российской нефти и природного газа. Прирост составил 83%. На второй позиции продукция химической промышленности и связанных с ней отраслей. Темп роста составил почти 45%. На третьем месте строительные материалы, инструменты, недрагоценные металлы и изделия из них – рост 42%», – сказал Золотарев.

При этом основными товарами белорусского экспорта традиционно является молочная продукция, средства наземного транспорта, оборудование и механические устройства, мясо, изделия из черных металлов.

«В целом из Беларуси в Россию поставляется около 80% от всего белорусского экспорта молочной продукции, около 85% готовой мясной продукции, 60% мяса», – сообщил эксперт.

Кроме того, наиболее высокое увеличение показала такая группа товаров как строительные материалы и инструменты. «По минеральным продуктам – это прежде всего бензины, дизельное топливо, мазут рост составил почти 9%. По продовольственным товарам и сельхоз сырью рост составил всего 5%. Но хотел бы обратить внимание, что в стоимостном выражении это 2,1 млрд. долларов», – сказал Золотарев.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что товарооборот между Украиной и Россией за последние шесть лет сократился в шесть раз, с 37 до 7 млрд долларов ежегодно.