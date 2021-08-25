На мосту в составе Волжской ГЭС под Волгоградом открыли движение

В Волгоградской области на мостовом комплексе в составе Волжской ГЭС убрали последние ограничения и открыли движение транспорта по всем полосам, объект включен в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» , сообщили в региональном правительстве.

Досрочно завершить работы на ездовом полотне позволило ранее принятое решение об организации здесь реверсивного проезда, но еще предстоит закончить ремонт в подмостовой части, сообщается на сайте областного правительства.

Представители генерального подрядчика ООО «Рисна» отметили, что все работы по капитальному ремонту ездового полотна завершены. Общая площадь обновленного дорожного покрытия вместе с внутренней частью превысила 21,8 тыс. квадратных метров. Также выполнены работы по организации безопасного дорожного движения – нанесена разметка, установлены знаки, барьерное и перильное ограждения.

Капитальный ремонт уникального сооружения, где сосредоточены автомобильные, речные и железнодорожные пути, проводится впервые с момента строительства. Работы по текущему содержанию не решали накопившихся за полвека проблем: коррозия затронула металл опорных частей, растрескался бетон, пострадали деформационные швы.

В 2018 году инициатива губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова была поддержана федеральным центром – объект был включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги», что позволило подойти к ремонту сооружения комплексно.

Помимо работ на ездовом полотне большой объем работ выполняли и внутри сооружения: проведен демонтаж подвижных деформационных швов и их бетонирование, укреплен сточный треугольник, установлены цоколи, выполнен трудоемкий процесс торкретирования плит пролетных строений и армирование внутренних конструкций – часть работ будет продолжена.